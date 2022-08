Pequeños y grandes podrán participar en Hello Kitty and Friend Fun Run, una carrera que se llevará a cabo durante octubre en CDMX.

¡La espera terminó! Finalmente se confirmó la noticia que todos los fans de la gatita nipona estaban esperando: ya están abiertas las inscripciones para la carrera Hello Kitty and Friends Fun Run 2022 de CDMX, y no puedes perdértela.

De acuerdo con datos oficiales de la página Fhinix Sports, que promociona este evento deportivo, en la edición de este 2022 podrás participar en tres categorías que van de 3, 5 y hasta 10 kilómetros, si eres de carrera larga.

Una vez que te hayas inscrito, podrás pasar por el kit de corredor en Centro Comercial Perisur el sábado 29 de octubre de 8:00 a.m. a 5 p.m. Dicho kit consta de una playera oficial de Hello Kitty and Friends Fun Run 2022 y un número de corredor (que será asignado de forma automática de acuerdo a la fecha de inscripción).

Pero eso no es todo, pues en esta aventura que abarcará el ya conocido ​​Circuito Ghandi de Reforma, en la CDMX, habrá colores, tenis, ropa deportiva y muchas sorpresas más.

Costo de inscripción y categorías de la carrera

Durante el trayecto, los competidores -hay un cupo de 8,000 participantes entre las 3 categorías-, ​​tendrán acceso a servicios como zona de recuperación, hidratación y guardarropa.

Caminata de 3k

Costo de inscripción: $400

Carrera 5k y 10k

Costo de inscripción: $510

*La inscripción a la carrera puede realizarse directamente en el sitio oficial fhinix.com o en tiendas Innovasport. Tienes hasta el 28 de octubre a las 14:00 horas para hacerlo, pero si se te pasó la fecha, todavía podrás el 29 de octubre directamente en el lugar de entrega de kits, tomando en cuenta el riesgo de que el cupo podría ya estar lleno y que tendría un costo diferente al inicial (a cada categoría se le sumarán $50 pesos).

¿Cuándo es la carrera de Hello Kitty en CDMX, a qué hora empieza y cuál es el premio?

No dejes pasar esta carrera que será el próximo domingo 30 de octubre de 2022. La salida será a las 7:00 a.m. para los competidores de la categoría de 5k y 10k, mientras que los de 3k saldrán a las 7:30 a.m.

Quienes resulten ganadores, serán reconocidos en la ceremonia de premiación en Circuito Gandhi al terminar el evento. Los tres primeros lugares varonil y femenil recibirán una Medalla Conmemorativa, aunque deberán presentar identificación oficial con fotografía para poder reclamar el premio.

Al término de la carrera habrá convivencia familiar y sí, Hello Kitty va a estar presente para retratarse con todos.

