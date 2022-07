Las Kittychelas son una exótica bebida que se ha convertido en la sensación del momento, lánzate y prueba este manjar que dicen que es 10/10.

Si eres fan de las chelas, entonces esta información te interesa. Pero si eres fan de Hello Kitty, tienes que quedarte hasta el final. Y es que es surgió una bebida que combinó ambas creaciones y está desbancando a cualquier otra que se le cruce en el camino. Se trata de las Kittychelas.

Se trata de un auténtico manjar ideal para esta temporada de calor que llegó para quedarse. Ha sido tanto el boom de este producto que todos olvidaron por completo a la que parecía la joya de la corona, las licuachelas.

Te puede interesar: Conoce el tianguis exclusivo para fans de Kitty afuera del Metro Chabacano 💖

¿Qué son las Kittychelas y qué llevan?

Si eres de los que dijeron “¡con las licuachelas, no!”, entonces tienes que conocer las Kittychelas. Esta bebida, que tiene como imagen a la famosa caricatura nipona, te va a encantar. Y no, no es color rosa por si te lo preguntabas.

Según se puede ver en los videos que ya se viralizaron en TikTok, este refrescante trago contiene en varios ingredientes que seguramente ya conoces.

Lo principal es el recipiente en el que va a ser servida, pues tiene que ser en un envase que tiene la forma de Kitty. Puedes pedorlo del color que prefieras, según haya en el local en el que las preparan.

Eso sí, se familiarizan con cualquier chela por el típico escarchado con chile piquín, Miguelito, chamoy o lo que se te antoje. Luego viene lo más esperado, la cerveza bien fría que puede ser acompañada con gomitas de colores y una brocheta que tiene todavía más dulces con chile.

Checa también: Este lugar vende extintores de azulito para apagar tu sed de la mala

Ubicación y costo de esta tierna bebida

Cuenta la leyenda que son muy ricas, pero a la vez muy tiernas, sobre todo por la figura de Kitty, pues no sabes si beberla y disfrutarla o de plano admirarla de lo hermosa que es.

Si se te antojaron las Kittychelas o chelloKitty, como también las llaman, entonces lánzate para que hagas historia. La ubicación exacta es en calle Comonfort, esquina con Eje 1, donde inicia el Tianguis de la Lagunilla.

Su costo es de $130 pesos y quienes las han probado, dicen que lo valen. La verdad es que México no conquista el mundo porque no quiere. Tenemos tantas creaciones para presumir por todo el mundo y la Kittychela no puede quedarse atrás.

Antes de irte, echa un ojo a: Para todo mal… ¡Guía rápida para catar mezcal!