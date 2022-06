¿Ya conoces estos increíbles skateparks en la CDMX? Prepara tu patineta y protecciones, porque se va a poner bueno el recorrido.

¡A rodar! Si andar en patineta es tu pasión o quieres iniciarte en esta actividad única, no lo pienses más y lánzate a explorar estos 8 rifados skateparks en la CDMX. Todos ellos se destacan por su increíble diseño urbano y por sus amplias instalaciones, en las cuales podrás lucirte con tus mejores trucos sobre la tabla. ¡Checa la lista que preparamos para ti y lánzate a la aventura!

Los mejores skateparks en la CDMX

La capital cuenta con increíbles espacios recreativos para realizar ejercicio, para tomar un paseo relax o pasarla bien con nuestras amistades. Por supuesto, no podían faltar los skateparks, sitios dedicados a la vida sobre ruedas en los que se congrega bandita experimentada y personas recién iniciadas en el arte de la patinada.

Ya sea que quieras echar el rol tranqui, o bien, que tengas la intención de mejorar tus movimientos de skate, te recomendamos visitar estos espacios urbanos y disfrutar del mágico ambiente que los rodea. Recuerda usar tu casco y protecciones en todo momento y no olvides llevar tu protector solar para la hora de la patinada. Ahora sí, ¡a darle!

1. Parque Lira

Comenzamos nuestro recorrido con uno de los parques más populares de la capital para la comunidad skater. Al interior de este icónico parque chilango, encontrarás personas de todas las edades y de todos los niveles; asimismo, podrás practicar tus mejores movimientos en sus amplias instalaciones. Ya que andas ahí, ¡Aprovecha para tomar un paseo tranquilo por sus áreas verdes!

Dónde: Parque Lira 136, San Miguel Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo.

Poco a poco los "Skatepark" han ganado popularidad; en MH tenemos uno al interior del Parque Lira para que practiques y te conviertas en un profesional de la patineta y patines. #MHesTuCasa pic.twitter.com/4YnwyY5B1i — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) April 25, 2018

2. Parque Constituyentes

Otra excelente opción para deslizar la tabla es el Skatepark Constituyentes. Este espacio al aire libre cuenta con dos bowls para sacar a relucir tus mejores trucos, así como rampas, plataformas y escaleras. Se trata de un espacio de grandes dimensiones (tiene capacidad de hasta 600 personas) que está diseñado para recibir a un público de todas las edades. ¡Vas!

Dónde: Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

El skateboard no solo es cool, te hace más ágil, te ayuda a tener mejor equilibrio, reduce el estrés y te conecta con otros. En el Parque Constituyentes se construyó el skatepark más grande de la ciudad, con un diseño 100% mexicano para fomentar el deporte. ¿Ya fuste? pic.twitter.com/1lCzsQNQxG — Pro Bosque Chapultepec (@ProChapultepec) February 25, 2019

3. Parque La Mexicana

Al poniente de la capital se encuentra este amplio espacio dedicado a la vida sobre ruedas; aquí tendrás chance de practicar tus movimientos mientras disfrutas de la impresionante vista de los edificios de Santa Fe. Toma en cuenta que el lugar cuenta con rampas, desniveles, escaleras y mucho más para rifarte con la patineta. ¡Chécale!

Dónde: Luis Barragán 505, Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos.

4. Skatepark San Cosme

Ubicado en el corazón de la capital, sobre Circuito Interior, este skatepark cuenta con un estilo urbano que te encantará y que, además, te salvará de la intensidad del sol. Aquí encontrarás rieles, bowls, rampas y mucho más para llevar tu estilo en la patineta a su siguiente nivel.

Dónde: Circuito Interior, Interior Instituto Técnico Industrial, Tlaxpana, Miguel Hidalgo.

¡En la @AlcCuauhtemocMx seguimos recuperando espacios públicos!



En conjunto con la @AlcaldiaMHmx se le dio una manita de gato al Skate Park San Cosme#DeporteSíViolenciaNo#EstoyDeTuLado pic.twitter.com/TFPJqCmYoN — Leo Otegui (@OteguiLeo) June 4, 2019

5. Skatepark Bosque de San Juan Aragón

Con más de 7 mil metros cuadrados, el skatepark del Bosque de San Juan Aragón es una excelente opción si buscas mejorar tus trucos sobre la patineta en un amplio espacio. Dentro de sus instalaciones, este lugar alberga rampas, bowls, escalones y mucho más para que sus visitantes alcancen los resultados de sus sueños sobre ruedas.

Dónde: Bosques de Aragón, Gustavo A. Madero.

Con las adiciones y mejoras, el Skatepark del Bosque de San Juan de Aragón es considerado por los visitantes como un lugar muy placentero y ofrece oportunidades para que personas de diferentes edades se diviertan #HappyCity pic.twitter.com/0E9GU09MUg — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) November 14, 2018

6. Skatepark Los Coyotes

El sur de la capital no se queda atrás si hablamos de sitios para salir a rodar la patineta, ya que alberga el Skatepark Los Coyotes. En 2017, el Zoológico de la zona anunció la apertura de este parque y, desde entonces, recibe a fans del stakeboarding y BMX. Sus instalaciones incluyen cajones, rieles, rampas, entre otras cosas, enmarcadas por una silueta en forma de ajolote.

Dónde: H. Escuela Naval Militar S/N, Coapa, Ex-Ejido de San Pablo Tepetlapa, Coyoacán.

El nuevo #skatepark Los Coyotes es un espacio sustentable pues cuenta con un sistema de captación pluvial que almacena y distribuye el agua pic.twitter.com/Ex43hRp4Lb — Gobierno CDMX (@GobCDMX) August 7, 2017

7. Skatepark Bicentenario

¿Ya te diste una vuelta por el Parque Bicentenario? Este pulmón de la capital tiene todo lo necesario para reactivar el cuerpo con actividades recreativas; por supuesto, no puede faltar el skatepark, donde podrás entrarle con la patineta, la bici BMX y patines a sus amplias instalaciones al aire libre.Pega duro el sol, así que no olvides protegerte durante el día.

Dónde: 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo.

8. Skatepark Cuitláhuac

¡De Iztapalapa para el mundo! Este parque cuenta con una espaciosa zona dedicada al skateboarding para que la recreación no le falte a tu vida. Aquí hallarás ocho rampas, 12 obstáculos y un bowlpark olímpico en el que podrás practicar como toda una estrella profesional. Si todavía no te has lanzado a conocerlo, no esperes más y prepara tu visita para este fin.

Dónde: Área Federal Parque Cuitláhuac, Iztapalapa.

El Parque Cuitláhuac, en #Iztapalapa, recibió una manota de gato 🙀… Cuenta con campo de beisbol, Kartódromo, skatepark y más. Lánzate a conocerlo. 👇🏽 https://t.co/nG4QMW4ZJ0 pic.twitter.com/3pwK8hxpk7 — Chilango (@ChilangoCom) October 22, 2021

¿Cuál de estos parques es tu favorito y cuál te vas a animar a recorrer primero?