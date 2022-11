Si estás buscando deportes no tan comunes porque tienes ganas de practicar algo diferente en la CDMX, chécate este lista.

El ejercicio puede tomar muchas formas. Prueba algo diferente con alguno de estos deportes fuera de lo común que la ciudad tiene para ofrecerte.

Hay muchas maneras de mover el cuerpo y definitivamente no tienes que conformarte con los deportes tradicionales si no te convencen y te satisfacen. Es por ello que nos encanta saber que existen alternativas quizás más dinámicas y diferentes para hacer ejercicio. Hoy te traemos algunas opciones muy fuera de lo común para que te diviertas y realices actividad física al mismo tiempo. Lanzamiento de hacha, polo en bici, fútbol dentro de pelotas de aire gigantes y más.

Deportes fuera de lo común en la ciudad

Lanzamiento de hacha

Este deporte puede llevarse acabo de manera segura y con toda la familia si se siguen las reglas al pie de la letra. La práctica consiste ne lanzar hachas afiladas a un objetivo parecido al del tiro al blanco. Pondrás a prueba la fuerza de tus brazos y tu espalda y te divertirás muchísimo.

¿Dónde practicarlo? En Hacha, que cuenta con instalaciones Calz de los Jinetes #177, col. Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza y en Gran Terraza Coapa, Calz Acoxpa 610, Coapa, Equipamiento Plaza Coapa, Tlalpan.

Muros para escalar

Los muros de escalada son buenísimos para poner a prueba el cuerpo y su resistencia. A diferencia de otros de los deportes en esta lista, los muros para escalar son mucho más comunes. Lánzate a algunos de estos locales y pasa un rato increíble.

¿Dónde practicarlo? Si buscas una opción para personas de todas las edades, te recomendamos que cheques ONIX Sala de Escalada en Castilla No. 239, Álamos, Benito Juárez, The Muro El Reto en Eje Central Lázaro Cárdenas 807, Portales Sur, Benito Juárez y Adamanta en Av. José Martí 195, Escandón I Secc, Miguel Hidalgo y C. 3 55 B, Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón.

Go-karts

Si buscas velocidad y descubrir qué tan intrépido eres, éste es el deporte para ti. Los go-karts son divertidísimos y te permitirán poner a prueba tus reflejos.

¿Dónde practicarlo? Hay muchas opciones buenísimas en la ciudad, entre ellas K1 Speed en Calz Acoxpa 610, Coapa, Equipamiento Plaza Coapa, Coapa, Tlalpan y Av. de los Insurgentes Sur 1457, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, el Kartódromo Internacional de la Ciudad de México ubicado en Eje 6 Sur S/N, Renovación, Iztapalapa y GoKartMania Carso en Calle Lago Zurich 219-245, Carso 2, local PA 02 Granada, Amp. Granada.

Bike polo

El Bike polo, bici polo o polo en bici nos ofrece una alternativa al polo tradicional en donde, en lugar de jugar sobre un caballo, lo harás encima de una bicicleta. Este deporte existe desde los años 80 y desde 1996 se llevan a cabo campeonatos mundiales de éste. En México llegó hace algunos años y el día de hoy ya existen ligas a las que puedes unirte para jugar este deporte particular.

¿Dónde practicarlo? Puedes unirte a la Liga de Bike Polo Feminas DF o a la Liga de Bike Polo DF para más información. Y si quieres saber más sobre los campeonatos de bici polo a nivel nacional, puedes aprender más en Bici Polo México.

Bubble soccer

Una de las opciones más fuera de serie es el bubble soccer. Puedes armar tu equipo, reservar tu cancha y lanzarte a jugar dentro de burbujas de aire gigantes. Correrás, patearás el balón, cabecearás y meterás gol, todo dentro de estas grandes pelotas de aire. Si amas jugar fut, tienes que probar esta alternativa a las cascaritas tradicionales.

¿Dónde practicarlo? En Bubble Soccer MX, ubicado en Picacho-Ajusco kilómetro 11.5, San Nicolás II.

