La temporada 2 de la serie The Flight Attendant llega al streaming el 21 de abril, por lo que hablamos con dos de sus protagonistas sobre lo que verás.

The flight attendant nos presenta a la azafata Cassie Bowden, interpretada por Kaley Cuoco. Pero no es una azafata cualquiera, pues siempre se mete en líos y acaba de espía. En su complicada vida no pueden faltar dos personas: Su mejor amiga, la abogada Annie Mouradian (Zosia Mamet) y Max (Deniz Akdeniz), el hacker que la ayuda con sus trabajitos. Y son estos dos quienes nos dan un vistazo a la segunda temporada de la serie.

The flight attendant: del éxito de la primera temporada a la segunda

La primera temporada de The flight attendant fue un éxito y obtuvo varias nominaciones y premios. Era un reto pues la protagonista, Kaley Cuoco, venía de dejar huella como Penny en la sitcomThe Big Bang Theory, y aquí el tono es más cargado al drama, misterio, y thriller, y el humor es más oscuro. Pero ella y el resto del elenco y equipo detrás de cámaras lograron captar la atención de la audiencia.

“Nos la pasamos muy bien haciendo la primera temporada. Todo se sentía bien pero nunca sabes hasta que la gente la vea”, dice Deniz al recordar el éxito obtenido, “Fue realmente agradable ver que el programa tocó muchas fibras sensibles con mucha gente diferente, así que esperamos que eso se traduzca en esta temporada ¡y que no decepcionemos!”

Ahora, de vuelta para la segunda temporada, Zosia asegura que están conscientes del éxito que traen a cuestas, pero “regresas y estás de ‘¡espero que podamos hacerlo de nuevo!’” Agrega que los guionistas lograron una transición orgánica de una temporada a la otra, “se sintió como el núcleo de nuestro programa, pero más grande y ruidoso y un poco más profundo en términos de todas las historias de los personajes y sus luchas personales”.

Por cierto, estos nuevos capítulos ya no están basados en el libro del mismo nombre, de Chris Bohjalian. Pero el actor asegura que son muy atrapantes y te mantienen en suspenso.

Se viene otra gran actuación de Kaley Cuoco

Al preguntárseles sobre lo que les sorprendió de la segunda temporada, Zosia habla de las escenas que se vienen de su compañera Kaley. A pesar de su dificultad, promete que quedaron increíbles.

“Para mí, una de las cosas más increíbles fue el palacio mental. En la primera temporada fue algo tan épico y una parte especial de lo que separó a nuestro programa de otras cosas. Kaley (Cuoco) estuvo mágica en eso, así que todos estábamos como ‘¿van a hacer todo eso otra vez? ¿Cómo lo van a hacer?’ Y creo que lo que se les ocurrió fue tan increíble. No fue una hazaña fácil. La primera vez que vi (esta temporada), Kaley con el vestido dorado de Cassie, estaba de ‘esta es una actriz diferente’”, asegura.

Cortesía

¿Qué pasa con Annie y Max en The Flight Attentant 2?

Si has visto la serie, sabes que Annie y Max tienen sus ondas, pero no es una relación fácil. Sin embargo, adelanta Deniz, los veremos comprometidos en matrimonio en el primer episodio de la temporada 2.

“A Annie le tomó mucho tiempo admitir sus sentimientos por Max en la primera temporada, ¡él tuvo que ser atropellado por un auto y casi morir!”, cuenta el actor australiano, “Entonces, que estuvieran comprometidos fue un buen nuevo comienzo, y luego conforme seguimos adelante se desarrolla un misterio, hay giros y vueltas”.

Ahondando sobre su personaje, dice que no se da por vencido con Annie aunque seguido pone a prueba su paciencia y amor. Y hasta se pregunta si su relación hubiera sobrevivido de no ser por los acontecimientos de la primera temporada. “Es divertido explorar los problemas reales que quizá tiene la gente en una relación, pero en este contexto de espionaje, secuestro y cazarrecompensas…”

Mientras que Zosia Mamet de plano dice que Annie “es un desastre al inicio de la segunda temporada”. Y es que pasó mucho tiempo sumida en su trabajo como abogada, pero “una vez que se da cuenta de que su conciencia ya no le permite seguir haciendo eso, se queda mirando un abismo negro y sabiendo cómo se ve su futuro”. Ahora se casará con Max, mientas busca recuperar lo mejor de ella.

Sumado a eso está que no le ha ido bien en las entrevistas de trabajo, y le confiesa a Max que “básicamente está celosa de Cassie” porque los papeles se han invertido en su vida. Y si en la primera temporada se acercaron mucho, en la nueva parece que así seguirán pues su amiga se vuelve a meter en trabajitos peligrosos como espía, así que Annie desempleada le ayuda de nuevo. “Ama a su amiga y está orgullosa de su crecimiento, y quiere ayudarla a seguir en ese camino”, asegura.

Zosia y Deniz listo para la temporada 2 de The Flight Attendant

Zosia Mamet y Deniz Akdeniz también contaron que durante las grabaciones tuvieron chance de improvisar y opinar si algo no les parecía que funcionara para sus personajes. Además de que Kaley Cuoco, quien también es productora ejecutiva, y el creador de la serie Steve Pockey les dieron libertad creativa para una mejor y mayor fluidez de sus escenas. Y asegura que la química que tuvieron desde el primer día y lo bien que se llevan seguirá traspasando la pantalla.

Para ver todo esto, los nuevos líos en los que se mete Cassie y si recae o no en el alcoholismo, checa la segunda temporada de The Flight Attendant en streaming desde el 21 de abril.