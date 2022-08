El actor Wyatt Russell nos comparte su experiencia en la serie 'Por mandato del cielo' que finalmente llega a nuestro país.

¡Por mandato del cielo llega a México! Durante los años ochenta, un doble homicidio conmovió a la comunidad de Salt Lake Valley, en Utah. La joven Brenda Wright Lafferty, de tan solo 24 años, fue asesinada junto a su pequeña hija de 15 meses, en un crimen que desenterró los violentos efectos de una religiosidad inquebrantable.

Sobre estos sucesos habla Por mandato del cielo, la nueva miniserie creada por Dustin Lance Black. Inspirada en la novela homónima de Jon Krakauer, esta producción nos presenta al detective mormón Jeb Pyre (Andrew Garfield), quien investiga los terribles hechos dentro de la familia Lafferty, al mismo tiempo que pone en duda su propia fe.

Wyatt Russell, a quien vimos recientemente en The Falcon and the Winter Soldier, forma parte del talentoso elenco junto a personalidades como Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Brimingham y Adelaide Clemes.

También te puede interesar: ¡Prepara la botana! Estos son los estrenos de streaming en agosto

Una miniserie imperdible

Al respecto de su participación en Por mandato del cielo, el actor nos comparte: “Me siento muy afortunado de ser parte de este gran equipo de producción. Siempre que tienes la oportunidad de colaborar con gente de este calibre, esperas hacerlo lo mejor posible, porque estás con los mejores”.

En esta nueva miniserie, Russell le brinda vida al personaje de Dan, un miembro de la religiosa familia Lafferty y fiel adepto a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (SUD), la cual parece estar involucrada con los asesinatos.

Tal como señala el actor, esta miniserie constituye en gran parte una obra de ficción; sin embargo, no debemos olvidar que los acontecimientos más terribles sí tuvieron lugar en la realidad.

“Algunas cosas no sucedieron exactamente así; pero en la medida en que los hechos fueron reales, tenemos que mantenernos fiel a ellos, incluso cuando son muy difíciles recrear, hablar o retratar. Es importante hacerlo de esta manera, porque si la historia se narra de forma incorrecta, o eres un poco suave para interpretarla, no les harías una justicia a las personas que perdieron la vida”.

Por mandato del cielo reabre el debate sobre el poder que se le brinda a la religión sobre la vida de las personas. Al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre los actos de violencia que se continúan suscitando en la actualidad en nombre de la fe.

“Puedes estar firme sobre varias cosas, ya sea política, fe o lo que sea; pero cuando piensas que esa es la única verdad y el único camino, ahí es cuando tienes que mirarte al espejo y empezar a dudar de ti mismo”, asevera Russell.

Mira acá: 10 documentales sobre cultos y sectas para traumarte 😱

La serie cuenta con siete episodios y estará disponible en México a partir del 10 de agosto por medio de la plataforma Star+. ¿Te animas a conocer esta impactante historia?