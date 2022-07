El final del verano no tiene por qué ser aburrido, y menos con los estrenos que te traemos de streaming en agosto. Querrás ver más de uno.

Maratonear con los estrenos de series y películas que llegarán al streaming se ha vuelto una costumbre, y en agosto podrás seguir con esto. Para eso, aquí te reunimos los más chidos, como Sandman, la esperada precuela de Juego de Tronos, Lightyear, y los cortos de Groot.

Sandman, K-dramas y más series en los estrenos vía streaming de agosto

1 de agosto

Café Minamdang

Los estrenos de agosto en streaming comienzan con un K-drama lleno de misterio, comedia y romance. En esta historia conocerás a un chamán ofrece sus servicios, pero resulta muy sospechoso para una inspectora de policía.

Industry

Sigue las aventuras y desventuras de un grupo de graduados que intentan conseguir una plaza en un banco muy prestigiado de inversiones.

5 de agosto

Sandman

La obra de Neil Gaiman pasa del papel a la pantalla, y promete impresionar. Nos muestra a Sueño, rey del sueño, quien después de años de encierro se lanza en un viaje a otro mundo. Quiere encontrar lo que le robaron y recuperar sus poderes.

10 de agosto

Locke & Key

La tercera temporada de esta serie es el capítulo final. En los nuevos episodios, la familia Locke descubrirá más magia pero también se enfrentará a un rival demoniaco dispuesto a conseguir las llaves.

Por mandato del cielo

Esta mini-serie gira en torno al asesinato de Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) y su hija, y las investigaciones del detective Jeb Pyre (Andrew Garfield), quien ve su fe mornona tambalearse con sus descubrimientos. Basada en el libro de Jon Krakauer.

Estrenos de series en streaming con talento mexa, punketos y dragones

12 de agosto

A league of their own

¿Te acuerdas de la película donde Madonna interpretaba a una jugadora de beisbol? Pues ahora llega la serie, con un grupo de mujeres que hacen sus propias reglas en el juego.

Yo nunca

Si las series teen te entretienen, échale un ojo a la tercera temporada de esta. Aquí Devi y sus amistades dejaron la soltería, pero se les viene un viaje de autodescubrimiento aunque tengan parejas. Y, sí, también habrá mucho drama.

Una familia ejemplar

El otro K-drama que no te puedes perder este mes nos muestra a un profesor sin dinero que se mete en tremendos líos. Y es que le roba dinero a un cartel sin saberlo, y luego para salvar a su familia tiene que trabajar como contrabandista.

Sobreviviendo a los 30’s

A Macarena le diagnostican premenopausia y le queda un año para embarazarse. Al correr a contarle a su novio, lo descubre con otra. Ahora sus amigas le ayudarán a encontrar con quien formar una familia, y deberá tomar las riendas de su vida.

17 de agosto

Donde hubo fuego

Producción mexicana que marca el regreso de Eduardo Capetillo a la pantalla, ahora como el jefe de una estación de bomberos. Recién salido de la cárcel, quiere limpiar su nombre. Por otro lado, un infiltrado buscará vengar el asesinato de su hermano.

18 de agosto

He-Man y los Amos del Universo

Si andas de vacaciones, no te pierdas la tercera temporada de esta serie animada con personajes entrañables. En esta verás a He-Man y su escuadrón que deberán cumplir su destino, mientras Skeletor quiere controlar el universo.

21 de agosto

La casa del dragón

Por fin llega la precuela de Juego de Tronos, que nos contará la historia de la Casa Targaryen. Veremos al rey Viserys en aprietos pues quiere heredarle el Trono de Hierro a su hija Rhaenyra, pero su hermano Daemon no se dejará.

25 de agosto

Mike: Más allá de Tyson

Mini-serie de 8 episodios que nos adentra en el mundo del famoso y polémico boxeador Mike Tyson. Es una mirada no autorizada, pero que tampoco tiene restricciones al mostrar sus altibajos. Serán dos episodios cada jueves.

Turbia

Esta serie nos lleva a Cali, Colombia en el 2023. Presenta un escenario hipotético, pero no tan alejado de la realidad: Hay una enorme crisis ambiental y social por la sequía y escasez de agua.

31 de agosto

Pistol

Este mes llega a México la mini-serie que cuenta la vida de una de las bandas más importantes del punk, que revolucionó la música en los 70 desde Inglaterra. Dirigida por Danny Boyle, cuenta con seis episodios.

En agosto, saca las palomitas para estos estrenos de cine en streaming

3 de agosto

Lightyear

La película animada sobre el astronauta Buzz Lightyear es parte de los estrenos en streaming de agosto. Cuenta con Chris Evans en la voz del protagonista, que intenta salir de un planea hostil con su tripulación y adorable gato-robot Sox.

¿Qué culpa tiene el karma?

Cinta mexicana sobre dos hermanas: Sara es una diseñadora con mala suerte y Lucy una modelo a la que todo le sale bien. Pero el destino las enfrentará de una manera inesperada. Con Aislinn Derbez, Renata Notni y Gil Cerezo (de Kinky).

Érase una vez en Euskadi

Película que nos narra la historia de unos niños criados en Euskadi, en su paso a la adolescencia. Deberán lidiar con adversidades y pérdidas. Con Aron Piper.

5 de agosto

Carter

Un hombre despierta con amnesia, y pronto se ve envuelto en una peligrosa misión para rescatar a una niña. Sin saber más, recibe instrucciones por medio de un dispositivo en su oído. Si te late el cine surcoreano, no te la pierdas.

Viajeros: perdidos en el Tiempo

Leo es un chavito con mucha imaginación, que crea una máquina del tiempo casera. Quiere buscar a su papá y mejor amigo, a quien cree atrapado en el pasado. Esta cinta tiene talento mexa: Fernanda Castillo, Alex de la Madrid, entre otrxs.

13 vidas

Cinta basada en el dramático caso de 13 chavitos tailandeses de un equipo de futbol, que se quedaron atrapados en una cueva tras una tormenta. Las labores de rescate fueron arduas.

10 de agosto

Yo soy Groot

El arbolito más cool de Marvel regresa a la pantalla pero ahora con cinco cortometrajes. Ahí Baby Groot nos compartirá sus días de gloria mientras crecía y se metía en líos. Vin Diesel le vuelve a dar voz en inglés.

12 de agosto

Turno de día

Jamie Foxx protagoniza esta cinta en la que de día tiene una chamba muy común, pero luego se dedica a cazar vampiros en Los Ángeles. Y es que tiene que pagar la educación y un tratamiento para su hija.

17 de agosto

Llenos de gracia

Esta historia sucede a principios de los 90, con la Hermana Marina que llega a un orfanato a punto de cerrar. Todo indica que no estará mucho tiempo ahí, pero es muy lista y les cambia sus vidas.

Vía streaming también podrás ver estos docus en agosto

3 de agosto

Hecho en México

Descrito como un tapiz visual mostrará el paisaje, arte y cultura de México. Además, tendrá la música de varios artistas de este país que son muy queridos.

Fiasco total: Woodstock 1999

Documental que muestra lo mal que le fue al revival del famoso festival Woodstock. Si en de 1969 fue amor, paz y música, el de 1999 se hundió en el caos y la violencia.

4 de agosto

All or nothing: Arsenal

Si el fut inglés es tu favorito, este es un vistazo al detrás de cámaras en uno de los equipos más famosos a nivel mundial. Ve su lucha por tener éxito, sus esfuerzos por superarse, los altibajos por los que pasan, y más.

31 de agosto

América vs. América

Si le vas a las Águilas del América, esta docu-serie es perfecta para ti. Muestra al Club Ame, uno de los más amados y odiados de México, contra su mayor fantasma: él mismo. Aquí verás su historia, lado humano, la disciplina que lleva, entre otras cosas.

Entonces, chilangue, ¿con qué botanita vas a acompañar estos estrenos vía streaming durante agosto?