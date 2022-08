¡No postergues tu próxima salida de la capital! Aquí te traemos algunos Pueblos Mágicos para recorrer en bicicleta que debes incluir en tu próximo plan.



¿Con ganas de un plan original para tu siguiente escapada? Prepárate para la acción, ya que aquí te traemos 8 Pueblos Mágicos para recorrer en bicicleta. Se trata de destinos únicos que te deslumbrarán con sus increíbles paisajes mientras te desplazas sobre ruedas; la mejor parte es que se ubican muy cerca de la capirucha, así que podrás lanzarte en un fin de semana (o menos). ¡Saca la bicla y arma el recorrido!

Pueblos Mágicos para recorrer en bicicleta

Ya te hemos contado sobre escapadas de un día desde la capital y otros planes para disfrutar las vacaciones dentro de la CDMX. No obstante, a veces se antoja salir de la rutina y realizar actividades movidas para recargar la pila. Si este es tu caso y quieres que tu siguiente salida incluya un toque deportivo, échale un ojo a las opciones que traemos para ti.

Estos hermosos Pueblos Mágicos se distinguen por la belleza de sus calles y el paisaje verde de sus alrededores; además, al interior de estos destinos podrás dar un paseo tranquilo sobre ruedas o, incluso, entrarle con todo al ciclismo de montaña. ¡Checa qué opción te convence y no te quedes con las ganas de armar la pedaleada!

1. El Oro, Estado de México

Ubicado en el estado vecino, este pintoresco pueblo constituye una excelente opción para ti si buscas un ambiente colonial y contacto con la naturaleza. Entre sus principales atractivos se encuentra el Palacio Municipal y el Teatro Juárez, además del Museo de Minería y el mercado de artesanías.

Por supuesto, no debe faltar tu visita a las presas Brockman y Victoria, en cuyos impresionantes alrededores boscosos encontrarás el espacio idóneo para rodar la bicla, o bien, pasear a caballo y realizar caminata. Allí también podrás practicar pesca deportiva o pasear en lancha en medio de un paisaje verde. ¡Aprovecha tu visita para degustar una buena barbacoa!

2. Teotihuacán, Estado de México

¿Buscas una experiencia de ida y vuelta desde la capirucha? Teotihuacán es una opción ideal para ti. Este imponente sitio arqueológico, conocido también como la “Ciudad de los Dioses”, es una parada obligatoria para toda la bandita chilanga y sus visitantes.

Además de contar con paseos en globo y otras atracciones, este destino también resulta ideal para sacar la bicla y armar la rodada; en efecto, aquí podrás pedalear entre los valles que rodean las pirámides, o bien, apuntarte a un tour para entrarle al ciclismo de montaña. ¡Vas!

Haz una visita distinta a las pirámides y palacios de Teotihuacan en bicicleta con @Teoenbici #VíveloParaCreerlo pic.twitter.com/6PFaOI5cyf — Jesús Alonso (@TravelReportMX) January 25, 2016

3. Tlayacapan, Morelos

A menos de dos horas de la capital te encontrarás con este soleado Pueblo Mágico morelense, cuyos encantadores senderos, gastronomía envidiable y cercanía con la naturaleza lo han convertido en un paraíso para locales y visitantes.

Además de sus zonas arqueológicas, museos y espacios dedicados a la venta de artesanías, Tlayacapan es también un sitio idóneo para pasear en bici y recorrer así sus empedradas calles; además, aquí encontrarás rutas en medio de la naturaleza para respirar aire fresco y desplazarte sobre ruedas con la ayuda de profesionales.

Una buena forma de conocer un lugar sin duda es paseando en bicicleta, recorre y descubre el pintoresco pueblo mágico de #Tlayacapan.#AMorelos 🌳🌳🚴‍♀️🚴‍♂️https://t.co/pPvtMFjmPw pic.twitter.com/zRvHmOWFZ3 — Morelos Es (@MorelosEs) February 27, 2018

4. Cholula, Puebla

Con un sinfín de iglesias, pintorescas calles y recintos arqueológicos, Cholula tiene todo lo que podrías pedir para pasar un fin de semana agradable a las afueras de la capital. Además de explorar la base piramidal más grande del mundo, aquí podrás disfrutar de una inigualable vista de los volcanes, así como las delicias culinarias que distinguen a Puebla.

A todo esto debes sumarle la posibilidad de conocer todo el lugar desde tu bici, ya que Cholula constituye uno de los mejores destinos poblanos para hacerlo. ¿Lo tuyo son las actividades en grupo? ¡Entonces súbete al turi-bike! Se trata de un peculiar medio de transporte turístico en el que tendrás que pedalear para conocer todos los rincones de este encantador Pueblo Mágico.

5. Malinalco, Estado de México

Si todavía no te has dado la oportunidad de conocer este increíble destino mexiquense, no lo pienses más y lánzate a recorrer en bici sus calles llenas de color, así como el impresionante valle que lo rodea. Aquí hallarás hermosas vistas para tomarte la foto, así como delicias mexiquenses para darle gusto al paladar.

¿Tienes ganas de entrarle a la bici de montaña? En Malinalco también encontrarás rutas para practicar este deporte, así como opciones para rentar la bicla o contratar un tour desde el centro del Pueblo Mágico. Ya que andas por allá, ¡no te vayas sin visitar la zona arqueológica!

6. Huamantla, Tlaxcala

Muy cerca de la capital (a tan solo dos horas de distancia) se localiza este destino lleno de tradiciones, gastronomía y naturaleza. En Huamantla encontrarás atractivos puntos de interés, desde el Museo Nacional del Títere hasta las haciendas pulqueras y los paseos en globo aerostático.

Para recorrer el lugar de inicio a fin, nada como desplazarte en tu bici y descubrir los encantos que caracterizan el centro del pueblo y sus alrededores. Cabe destacar que aquí también tendrás la posibilidad de practicar ciclismo de montaña en la ruta de las haciendas; eso sí, no olvides hacerlo con el acompañamiento de profesionales para que disfrutes al máximo de esta experiencia.

#FelizMartes desde los alrededores del Pueblo Mágico de Huamantla en Tlaxcala, desde donde se pueden disfrutar hermosas vistas del volcán Malintzin o la Malinche.#TianguisPueblosMágicos #SLP2020#VivaMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/mVxzCY8RvC — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 15, 2020

7. Huasca de Ocampo, Hidalgo

Ubicado en el estado de Hidalgo, este increíble destino cuenta con tantos atractivos que no te bastará con un día para recorrerlos todos; en efecto, aquí hallarás museos, haciendas, iglesias, sitios naturales, parques ecoturísticos y mucho más.

La mejor parte es que puedes recorrer sus amplísimas zonas verdes desde tu bicla; uno de ellos es Peña del Aire, desde donde tendrás una vista inigualable hacia las montañas. Asimismo, en la zona se realizan rodadas colectivas y paseos con guías especializadxs; como un plus, algunos hospedajes ya te incluyen la renta de la bici. ¡Date la oportunidad de vivir esta experiencia!

8. Tepoztlán, Morelos

Otro de los Pueblos Mágicos que vale muchísimo la pena recorrer en bicicleta es Tepoz. Este, que es uno de los destinos favoritos de la bandita chilanga, es también una excelente alternativa si estás buscando una escapada en bicicleta. En efecto, no solo existen rutas de ciclismo para llegar sobre ruedas desde la CDMX hasta este pueblo morelense, sino que allí mismo podrás practicar esta actividad en medio de un ambiente agradable y un clima cálido.

Además de recorrer los encantos del pueblo y echarte una de sus legendarias nieves, también tendrás la oportunidad de armar una pedaleada por los senderos que rodean esta comunidad, así como respirar el aire puro del bosque y conocer los increíbles puntos de interés que se ubican en los alrededores. ¿Jalas al paseo en fin de semana?

Un plus: Val’Quirico

Sí, sabemos que no es un Pueblo Mágico, pero no queremos irnos sin recomendarte un recorrido tranquilo en bicicleta por las calles de esta comunidad turística de Tlaxcala. Con sus estrechas calles, ambiente bohemio y numerosas opciones gastronómicas, Val’Quirico es una experiencia que vale la pena vivir al menos una vez en la vida.

Aprovecha que allí mismo hay renta de bicicletas para ponerle movimiento sobre ruedas a tu siguiente paseo por la zona.

¡No te quedes con las ganas y lánzate a recorrer estos encantadores Pueblos Mágicos en bicicleta cerca de la capirucha! Antes de irte, échale un ojo a: ¿Jalas? 8 lugares para armar planes gratis en Tláhuac 🤩.