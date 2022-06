Ya se acerca la temporada de verano, y con ella los estrenos de streaming de junio, chécalos y prepárate para unos buenos maratones.

Ve preparando una buena dosis de snacks para todo junio, pues hay muchos estrenos bastante chidos en streaming. Series de acción, humor, crimen, superhéroes, además de películas con algunas estrellas de la pantalla grande ahora aquí.

Las series para echarte buenos maratones en streaming en junio

2 de junio

Endeavour

En la octava temporada te llevarán a 1971, cuando el detective Endeavour Morse (Shaun Evans) vuelve a la acción con un caso de asesinato en el Colegio de Oxford. Podría tener tintes políticos, pero eso está por verse.

3 de junio

The Boys

Tercera temporada. Vuelven los superhéroes con nuevas aventuras, peleas sangrientas y humor salvaje. Además habrá nuevos personajes: Soldier Boy (Jensen Ackles) será parodia del Capitán América, Gunpowder (Sean Patrick Flanery) de The Punisher, y la Condesa Escarlata (Laurie Holden) de Scarlet Witch.

6 de junio

Irma Vep

Alicia Vikander interpreta a Mira, estrella de cine que llega a Francia para protagonizar el remake de un clásico de cine mudo francés Les Vampires. En la filmación las líneas entre ella y su personaje se difuminan y está entre la ficción y realidad.

8 de junio

Ms. Marvel

Nueva serie de Marvel que presenta a Kamala Khan, una adolescente de sangre musulmana que es fan de los superhéroes. Se siente invisible, hasta que obtiene sus poderes, pero habrá que ver si su vida mejora con eso.

El galán. La TV cambió, él no

Comedia negra sobre Fabián Delmar (Humberto Zurita), un galán de telenovelas de los 90 que quiere regresar a la pantalla pero el mundo apenas si lo recuerda. Con Sebastián Zurita (Fabián de joven) y Ana Claudia Talancón (Melina Leclerc).

9 de junio

London Kills

Thriller británico que regresa con su tercera temporada. Un grupo de detectives investiga el homicidio de un joven, pero las pistas los llevarán a descubrir que el asesino tiene información policial. ¿Ahora deberán atrapar a un colega?

10 de junio

Intimidad

Serie española que te mantendrá en suspenso. Cuando se filtra un video sexual de una figura política, cuatro mujeres se verán en la delgada línea entre la vida pública y la privada.

Peaky blinders

Sexta temporada. En esta ocasión, los Shelby sufren una pérdida terrible. Además, con el fin de la ley seca, Tommy (Cillian Murphy) se vuelca hacia el negocio del opio, y con eso no le queda mas que aliarse con sus enemigos.

15 de junio

Siempre fui yo

Una chica mexicana llamada Lupe (Karol Sevilla) viaja a Colombia tras la muerte de su padre, el famoso cantante El Faraón (Christian Tappan). Ayudada por Noah (Pipe Bueno), asistente del artista, irá descubriendo verdades.

22 de junio

The Umbrella Academy

Tercera temporada de la serie basada en el cómic de Gerard Way y Gabriel Bá. La familia disfuncional de superhéroes regresa con muchas sorpresas para sus fans. Para comenzar, Vanya, el personaje de Elliot Page, se revelará como transgénero y ahora se hará llamar Viktor Hargreeves.

24 de junio

La casa de papel: Corea

En los estrenos de streaming de junio está la versión hecha en Corea del Sur de La casa de papel. Aquí verás cómo ladrones se apoderan de la moneda recién acuñada de una Corea unificada. Tienen rehenes, y la policía debe atraparlos y a su mente maestra.

28 de junio

Only murders in the building

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez vuelven con la segunda temporada de su serie de misterio y comedia. El trío de investigadores amateurs investiga un asesinato, pero por desafortunadas complicaciones queda implicado. Además son tema central del podcast de la competencia, y deberán limpiar su nombre.

Habrá películas con Chris Hemsworth y Adam Sandler en streaming

8 de junio

Garra

Cinta con Adam Sandler en un papel dramático. Aquí interpreta a un desafortunado cazatalentos de básquetbol que se topa con un jugador excepcional en España. Su misión es demostrar que pueden triunfar en la NBA.

15 de junio

La ira de Dios

Luciana (Macarena Achaga) está convencida de que las muertes de sus seres queridos fueron obra de un escritor con quien trabajó. Entonces busca a un periodista para revelar la verdad.

17 de junio

La cabeza de la araña

Chris Hemsworth interpreta al visionario director de una cárcel que experimenta con drogas que pueden alterar las emociones. Dos de los reclusos luchan contra su pasado, y eso podría ayudarles o no; son interpretados por Miles Teller y Jurnee Smollet.

Junio también tendrá documentales, especiales y más en streaming

14 de junio

Jennifer Lopez: Medio Tiempo

Documental sobre JLo, su determinación y trabajo duro que la tienen como una de las máximas estrellas mundiales. También muestra su creatividad y momentos duros en el contexto del show que ofreció en el Super Bowl.

16 de junio

Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special

El legendario rapero tendrá un nuevo evento especial del festival de comedia que realiza una plataforma de streaming.

17 de junio

Los Tigres del Norte: Historias que contar

Los Jefes de Jefes estrenarán un documental en streaming, y mostrará su historia. Verás desde sus orígenes humildes, los años de arduo trabajo, hasta que se volvieron estrellas de la música regional mexicana.

Además, habrá un es especial de Sailor Moon que constará de Pretty Guardian Sailor Moon Crystal el 1 de junio. Además de Pretty Guardian Sailor Moon S: La Película, Pretty Guardian Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole, y Pretty Guardian Sailor Moon R, todas el 15 de junio.



Entonces, chilangue, ¿a cuáles de todos estos estrenos en streaming les vas dar play en junio?