Anótale en un agenda, porque el próximo 14 de julio se estrena Elvis, la película un recorrido por la vida del rey y su ascenso a la fama.

Nos lanzamos a ver Elvis y estamos más que emocionados de contarte todo lo que vimos en la película y las razones por las que deberías verla, eso sí, sin tanto spoiler, te lo prometemos.

Para empezar, debes saber que la biopic del Rey del Rock and Roll se estrenara el próximo 14 de julio en todos los cines de México, por lo que anota la fecha para que no se te pase la nueva película de Warner Bros dirigida por Baz Luhrmann, el director de grandes pelis como Moulin Rouge y The Great Gatsby.

Ahora que ya tienes la fecha presente, ámonos con las razones por las que debes ver la peli de Elvis.

Desde el nacimiento hasta la muerte

A pesar de que la cinta se centra en los años 50, justo en el ascenso a la fama del intérprete de “Can’t Help Falling in Love” y su turbulenta relación laboral con su entonces representante el Coronel Parker.

La historia nos lleva sin muchos saltos en el tiempo desde el momento en el que nació el 8 de enero de 1935, su trayectoria en el ejército, el casamiento con Priscilla, las controversias que enfrentó, el episodio con las drogas y más.

Eso sí, dando siempre protagonismo a la música y a algunos momentos divertidos del diálogo que hacen reír a la audiencia.

Si no sabes mucho de Elvis Presley, es una buena razón para verla, porque en 159 minutos te contará todos los puntos nodulares de su vida.

Austin Butler, un protagónico merecido para la película de Elvis

El actor que da vida a Elvis en la pantalla grande es Austin Butler, y aunque no muchos lo ubican debido a que su carrera se ha centrado en producciones adolescentes o en actuaciones secundarias, brilla por su gran trabajo, seguro todos hablarán de él de ahora en adelante.

Además de imitar la voz a la perfección en cada línea del libreto, canta todas las canciones del soundtrack en la etapa del “Elvis joven”.

El mismo Baz Luhrmann especificó en su cuenta de Instagram que Austin verdaderamente canta las canciones y que tuvo dos años de estudios vocales para canalizar con su propia voz las cualidades vocales de Elvis Presley.

Muuuucho movimiento de caderas

Austin impresiona con sus movimientos de cadera símbolo del cantante de Tupelo, Mississippi, presentación tras presnetación el showman no para con su baile escandaloso, catalogado de “salvaje” en aquella época.

Además, se explora la censura que exprimentó por “quebrantar a la juventud”.

¡Representantes clave de la música Blues y Rhythm and Blues!

La cinta muestra la fuerte conexión que tenía Elvis con otros músicos icónicos en la historia como Sister Rosetta Tharpe, Little Richard, Arthur Crudup y a Willie Mae “Big Mama” Thornton.

Soundtrack de 10 en la película de Elvis

Tararearás de principio a fin de la película, gracias al compositor/productor musical ejecutivo Elliott Wheeler y el supervisor musical Anton Monsted, el soundtrack cuenta con las voces de Butler y Elvis, en una mezcla de ambos cantando los propios éxitos del intérprete de “Jailhouse Rock” a lo largo de las décadas.

Canciones de los años 50 con voces contemporáneas

Wheeler y Monsted incluyeron voces de artistas de éxito actuales, como Yola, Shonka Dukureh y Gary Clark Jr., en las voces de Beale Street Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton y Arthur Crudup.

En la banda sonora también aparecen artistas como Doja Cat, Kacey Musgraves, Jazmine Sullivan, Jack White, Måneskin y otros.

El Coronel Parker

Ya sea ángel o villano, el Coronel Parker es el gran antagonista de la cinta, interpretado por Tom Hanks, fue el representante del cantante solista con más ventas de la historia de los Estados Unidos y a quien se le atribuyó la idea de la venta de productos relacionados con el artista.

Entre sus luces y sombras, Parker lleva a Elvis a la cima de su carrera y a la vez que lo aproxima al barranco monetario.

Recuerda que Elvis se estrenará en México el próximo 14 de julio. ¡Mira el tráiler!