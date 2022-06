Stranger Things 4 aún no termina, pero ya hay varias teorías sobre sus personajes y el futuro de la historia que te volarán la cabeza.

Stranger Things regresó con el volumen 1 de su cuarta temporada con más preguntas que respuestas sobre el Upside Down, la nueva identidad malévola que se presenta y muchas teorías muy extrañas.

Y es que los hermanos Duffer saben cómo meterle sazón al asunto, pues la serie sigue como una de las que tiene mayor audiencia.

Teorías de Stranger Things que te pondrán a pensar

Al ritmo con el que se salieron a la luz los capítulos, poco a poco las locas teorías fueron haciendo eco en el internet, de las cuales, te presentaremos las más atractivas y retadoras que seguro te volarán la cabeza.

Chécalas y arma tu propia conclusión porque seguro el volumen 2 que se estrenará el primero de julio nos dejará con la boca abierta a todos.

Will es más malo que la carne de puerco

Sí, así como lo lees, la primera teoría que ganó fuerza en el mundo cibernético es que Will podría ser el verdadero villano de la serie, y no es para menos, no es casualidad que haya sido el primero en ser seducido por el Upside Down.

Incluso, en la primer temporada fue el único en salir con vida de la posesión del “Azotamentes”. Como lo vimos, las raíces del lado oscuro se metieron en él y desde entonces siguió experimentando visiones.

Los fans argumentan que Vecna y él están conectados a fin de pasarle información importante sobre el mundo real y las jugadas de ataque que planea la banda contra él.

Un hecho importante a mencionar es que en el primer capítulo del volumen 2, cuando Eleven le cuenta a Mike sobre su nueva vida, le cuenta que Will se encierra en su mundo y pinta un cuadro que “aparentemente es para una chica” porque no deja que lo vean.

Lo poco que se ha visto de la pintura han sido algunas formas en azul, negro y rojo, que a ojos de los fans puede ser una interpretación de Vecna y los tentáculos que lo sostienen en la Casa Creel.

La Sra. Kelly es aliada de Vecna

La Sra. Kelly es la psicóloga de Hawkins High School, en teoría su trabajo consiste en escuchar y aconsejar a los chicos, así como apoyarlos en resolver sus traumas, sin embargo, su trabajo podría distar de ayudarlos para identificarlos como posibles víctimas de Vecna.

Los chicos que han sido “salvados” por el ente malvado han acudido a ella previamente y todos han experimentado los mismos síntomas, ¿por qué no ha hablado con la policía sobre esos patrones? Hasta Max lo identifcó desde el primer instante tras la muerte de Fred Benson, el segundo en morir a manos de Vecna en esta entrega.

¿Cómo podría estar relacionada la psicóloga de la escuela con Vecna? Una pista: El reloj en forma de llave que lleva como dije en su collar.

¡Checa la imagen!

Eddie es el número 010 del laboratorio

En el capítulo 3 vimos a Eleven sufrir recio con el bullying que se hace Angela y su séquito en la nueva escuela a la que llegó, y nos muestran parte de lo que se vivió hace muchos años en el laboratorio de Hawkins y la muerte de todos esos niños superdotados.

De entre los doctores y los pacientes muertos, al único que no vemos desangrarse es al número 010, quien previene al Dr. Martin Brenner del ataque masivo que ocurre en los otros salones del recinto.

La teoría indica que Eddie es el 010, que sobrevivió y fue liberado para tener una vida normal como cualquier otro, pues en su charla que tiene con Chrissy en el bosque al ofrecerle drogas, le dice que estuvo rapado.

Otra suposición que podría indicar el nexo de Eddie con el número 010, es que no se inmuta cuando Dustin le cuenta sobre los acontecimientos sobrenaturales de las temporadas pasadas, ¿sabrás algo que ellos no?

Ahora que sabes estas tres teorías sobre la trama de Stranger Things, cuál otra se te ocurre que podría cambiar el destino de los protagonistas.