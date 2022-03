Parece increíble, pero en 2022 se cumplen 20 años de la creación de la banda Franz Ferdinand, tiempo en el que nos han dado grandes rolas.

Era 2003 cuando Franz Ferdinand, un cuarteto de Escocia, tomó por sorpresa al mundo con su propuesta de rock refrescante y energético. Pero su historia comenzó un año antes, y ahora está cumpliendo dos décadas. Para celebrar, Alex Kapranos y compañía lanzan un disco apropiadamente titulado Hits to the head, porque una vez que escuchas a esta banda no puedes sacártela de la cabeza. Y lo que es mejor, vendrán a presentarlo con su nueva gira del mismo nombre a la CDMX.

Ya son dos décadas de rockear con Franz Ferdinand

El grandioso debut de la banda

Recorrer la discografía de esta banda es toparse con joyitas que formaron una base sólida para su carrera. Y es que arrancaron con “Darts of pleasure”, de su disco debut Franz Ferdinand (2004), que si bien no les dio números 1 en las listas de popularidad sí hizo voltear cabezas.

El trancazo mundial vino con el segundo single, “Take me out”, que desde el primer acorde de guitarra se sentía diferente, y que para ellos era un track experimental por los cambios de tiempo. El entonces cuarteto integrado por Alex Kapranos, Bob Hardy, Nick McCarthy y Paul Thomson ahora sí que se clavó en los gustos de miles de personas. No fue posible escaparse de la dosis de energía que traían esa rola y las que le siguieron, “The dark of the matinée”, “Michael” y “This fire”.

You could have it so much better, el disco de la reconfirmación

Y si parte del 2003 y el 2004 le pertenecieron a esta banda, el 2005 no se quedó atrás pues fue cuando demostraron que llegaron para quedarse. El responsable fue su segundo álbum, You could have it so much better.

La propuesta de rock indie con un poco de dance, otro de punk y hasta de dance de esta banda seguía ganando adeptos. Seguían sonando frescos, atrevidos, incluso divertidos y sexys con macanazos como “Do you want to”, que forma parte del disco de éxitos Hits to the head. Y es que además tiene algo que se les da muy bien: Coros pegajosos.

Por cierto, de esta etapa también se incluyen en el recopilatorio la irresistible “Walk away” y “The fallen” con una edición especial. Además de “Outsiders” que no fue single oficial, mientras que dejaron fuera la dulce “Eleanor put your boots on”.

Franz Ferdinand evoluciona y cambia su sonido

Para 2008 vino un cambio en el sonido de los músicos de Glasgow. Sin dejar el rock, se inclinaron hacia sonidos más electrónicos en sus siguientes tres álbumes. Demostrando con eso que eran capaces de salirse de la fórmula que les había dado éxito mundial sin perder su chispa.

Tonight: Franz Ferdinand, tercero en su discografía, fue descrito por Kapranos en entrevista con Vulture como el más satisfactorio de hacer a nivel creativo precisamente por eso. La banda dejó un poco su zona de confort y se aventuró a explorar ritmos que no había tocado hasta entonces. Así salieron singles como “Ulysses” y “No you girls”, además de “Lucid dreams”.

La onda electrónica del cuarteto escocés siguió en todo su apogeo en Right thoughts, right words, right action. Si bien no encabezaron listas de popularidad como en sus primeros años, sí mostraron su madurez y una mezcla musical hipnotizante en rolas como “Right action”, “Evil eye”, “Love illumination” y “Stand on the horizon”.

Camino que entre 2017 y 2018 siguió presente en su quinto álbum de estudio, Always ascending. Material en el que colaboraron con el francés Philippe Zdar del grupo de synthpop Cassius, y que suele trabajar con Phoenix. Y una vez más nos pusieron a bailar con la rola que le da nombre al disco y “Glimpse of love”, entre otras, que a pesar de los cambios mantuvieron su esencia. Une le seguía pasando bien al escuchar a esta banda.

Franz Ferdinand en tiempo presente

Pero un disco de éxitos no estaría completo sin material nuevo, y en el de Franz Ferdinand hay dos rolas hechas en la pandemia. La primera es “Curious”, que Kapranos describe para el medio estadounidense Vulture como la mejor que ha hecho la banda, pues siempre que le preguntan le gusta elegir las nuevas. Pero también tiene como toque diferente su manera de cantar, el fraseo de algunas palabras, algo que antes no se había atrevido a hacer.

La otra canción nueva es “Billy goodbye”, que se siente muy característica de les de Escocia. Guitarras melodiosas, tonada pegajosa, dosis de frescura y energía, y una letra que se instala en tu cabeza desde el principio. Earworm, le llaman en inglés.

¿Qué le depara a Franz Ferdinand a futuro? Para comenzar, un concierto en la CDMX este 3 de septiembre, en el Palacio de los Deportes, como parte de su Hits to the Head Tour 2022. Checa la preventa Citibanamex el 23 y 24 de marzo, o la venta general a partir del 25, en el Sistema Ticketmaster. Los boletos están entre los $490 y $1,490, más cargos.

Esta banda ya demostró en sus primeros 20 años de carrera que sabe acaparar la atención con sus poderosas guitarras, la característica voz de Alex Kapranos, y su manera de mostrar su creatividad en rolas que hoy ya son clásicas. Y será increíble volver a ver y escuchar todos sus hits en vivo.