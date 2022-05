“La inspiración ocurre de manera orgánica, sobre todo en este lugar lleno de tantos ruidos, colores e imágenes. A veces quieres que se detenga, pero esto mismo hace que uno siempre esté inspirado”, nos platica el artista irlandés Robyn Ward, quien desde hace 4 años ha elegido Ciudad de México para darle un giro a su narrativa artística. ¡Vaya ciudad ha elegido! El contrastante ambiente de la capital, odiado por muchos, también es una fuente inagotable de surrealismo y creatividad.

La fama de la Ciudad de México es bien conocida alrededor del mundo, tanto lo bueno, como los aspectos negativos; de ahí que anualmente millones de viajeros decidan probar sus mieles. Algunos otros, como Robyn, deciden darle un voto de confianza para romper la fina burbuja que les envuelve y continuar desarrollándose como persona. ¿Te ha pasado? Por ahí del 2018 decidió que su vida necesitaba un cambio radical, y tras meditarlo un rato encontró que CDMX era lo que necesitaba.

He estado en Ciudad de México por poco más de 4 años. Pensé que sería un periodo más corto, pero desde 2018 me mudé. Necesitaba un cambio de inspiración, lo que buscaba era un lugar en el que no hubiera estado antes, donde no hablara el idioma y en el que fuera un desconocido. Cuando llegué a esta ciudad comencé la búsqueda de un piso o estudio para comenzar a crear, así encontré este departamento que ha sido mi hogar durante un buen rato.

La vida del artista transcurre entre Los Ángeles, Londres y ahora CDMX. De igual forma ha visitado diferentes países como expositor en galerías y festivales de arte. Desde los 18 años se ha convertido en un residente del mundo, ya que tras vivir su adolescencia en Belfast, se dio cuenta que era necesario dejarlo para continuar su desarrollo como persona:

A lo largo de su vida ha pasado largas temporadas en Shanghai, Bangkok, Berlín, Ámsterdam, Nueva York, Londres, Los Ángeles… en alrededor de 15 países diferentes, nos cuenta. Este estilo de vida seminómada persigue la inspiración y evitar caer en la zona de confort, la cual puede ser contraproducente dentro del proceso creativo. México. Por ejemplo, se ha convertido en uno de los sitios donde la inspiración no para debido al constante ajetreo chilango, según nos platica, aquí siempre hay estímulos subliminales que saltan mientras está creando.

“Cada vez que llegas a un nuevo país experimentas diferentes lugares, cultura, gente, religiones, idioma incluso diferentes formas de pensar y cómo ven, actúan o incluso como piensan. Es muy hermoso por ver el mundo desde una perspectiva diferente que te saca de tu zona de confort, así es como te desarrollas como persona”. Su estudio localizado en un barrio con una vibrante vida cultural y cerca de una caótica avenida con un paradero, ha sido un sabroso descubrimiento de lo que CDMX tiene para ofrecer.

Si podemos asegurar algo de la capirucha es que es todo, menos callada. ¿Cuántas veces no hemos sido bombardeados por el señor de la basura o el de los tamales en medio de una videollamada? Aunque a veces es incómodo, es una parte importante de la personalidad que la caracteriza.

En suma, todos estos colores, olores, e incluso los sonidos son parte del encanto que ha atrapado a Robyn Ward y lo han convertido en un residente de la ciudad.

Otra de las características que han capturado la atención del artista irlandés es la amplia gama de street art en la ciudad, el cual incluso es alentado por algunas dependencias y proyectos. Sabemos que hay todo un debate acerca de estas pintas, sin embargo, representan un fuerte discurso que se habla de norte a sur y del cual ninguna colonia se salva.

“Amo el street art, por ello cuando observo las calles de la Ciudad de México es muy inspirador, no sólo sus árboles con flores, las aves, las plantas y todo lo que ocurre en la ciudad, sino que también sus diferentes formas de street art”, dice Robyn Ward mientras recuerda sus inicios pintando enormes muros en Irlanda. Su acercamiento al arte se dio a través de estas pintas con fuertes consignas políticas y sociales, mensajes que también están presentes en sus lienzos actuales.

Siempre me ha gustado el street art. Comencé haciendo street art cuando estaba en la escuela, antes sólo pintaba piezas en las paredes. Pinté de esta forma durante muchos años entonces he encontrado algunas calles en específico en la ciudad donde puedo ir a contemplar estas pintas en la calle que me inspiran y que me hacen pensar, incluso me ponen un poco nostálgico porque ya no hago este tipo de arte, pero mantiene un lugar muy especial en mi corazón.