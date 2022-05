¿Ya conoces las hermosas ilustraciones sobre sexualidad y placer femenino de Paulyna Ardilla? Te contamos más sobre su trabajo de difusión.

Mayo llega con M de masturbación y, por ello, hoy te presentamos increíbles ilustraciones sobre sexualidad y placer femenino de Paulyna Ardilla. Esta destacada creadora mexicana sabe ponerle color y forma a la educación sexual, con el fin de que estos temas nos lleguen de forma amena y práctica. Platicamos con ella, quien nos contó más detalles sobre esta original labor de difusión. ¡Checa lo que nos contó!

Sexualidad y placer femenino de Paulyna Ardilla

Parece increíble, pero —lamentablemente— todavía es nuestra realidad: En pleno siglo XXI, hablar sobre la sexualidad humana constituye un tabú. Temas como la masturbación, los anticonceptivos, el orgasmo femenino y la menstruación aún se mantienen fuera de la conversación, especialmente si nos referimos a la educación sexual para la mujer.

En este escenario, Paulyna Sánchez (conocida como Paulyna Ardilla) ha creado un espacio idóneo para abordar estos temas por medio de llamativas ilustraciones. Sus brillantes creaciones, llenas de color y vida, dirigen la mirada hacia la sexualidad humana de una forma amigable para todo su público.

Siempre veía los carteles de los Centros de Salud y se me hacían muy cuadrados. Esa educación sexual no nos habla positivamente del placer; solo nos habla sobre no quedar embarazadas, y aunque eso es importante, también es indispensable la parte del placer. Como no me gustaban esos carteles, decidí hacer el mismo tipo de contenido que me gustaría ver.

Tal vez te interese: Peligro Profundo: Un libro de Dot Hutchison sobre acoso sexual, justicia y sanación📗

Originaria de Xalapa, Paulyna estudió Diseño Gráfico y se especializó en diseño editorial. Tal como nos comparte, su interés por la sexualidad femenina surgió desde la infancia. No obstante, esta curiosidad se materializó en ilustraciones hasta hace pocos años, como respuesta a la falta de información sobre estos temas.

Empecé a generar contenido hace relativamente tres años, pero he estado investigando desde hace muchos años, yo creo que desde la adolescencia. Siento que mi educación sexual fue nula. Mis papás son doctores y solo me explicaron lo que era un condón para que no quedara embarazada. Jamás se habló conmigo sobre la masturbación, los otros métodos anticonceptivos e incluso sobre la menstruación.

Desde entonces, Paulyna ha mezclado su amor por el diseño con la difusión de la educación sexual femenina; con ayuda de especialistas de su entorno e investigaciones personales, la ilustradora crea imágenes llenas de originalidad para responder inquietudes propias y de sus seguidorxs.

Hay muchas cosas técnicas que le pregunto a mi mamá [que es doctora]; ella me da panfletos de los Centros de Salud y yo los reinterpreto. No los traspaso tal cual, sino que lo adapto de una forma menos cuadrada, porque siento que estos contenidos del gobierno no son empáticos; sí cumplen su objetivo de informar, pero la forma en que a mí me gusta hacerlo busca ser menos pesada, que te sientas abrazada, e incluso que te rías.

Educación sexual para cada edad

Por medio de materiales visuales, Paulyna ha abordado temáticas relacionadas con el placer femenino; sin embargo, también ha abierto el espacio para hablar sobre menstruación, consentimiento, uso de anticonceptivos, etc. Tal como nos explica, resulta indispensable que se genere este tipo de conversaciones, especialmente desde la infancia.

Probablemente hay algunos temas para los que debamos esperar un poco, pero sí es indispensable hablar sobre ciertos aspectos desde temprana edad. Debemos enseñarles a los niños cuándo decir no, y que nadie más puede tocarlos, sobre todo para evitar situaciones de abuso.

Checa también: Mamás al cuadrado: la lucha de una familia lesbomaternal en México👩‍👩‍👦

En todo este proceso de aprendizaje sobre nuestros propios cuerpos, la empatía es un elemento que no puede faltar por parte de padres, madres, docentes y cuidadores.

Recuerdo que tenía 9 años cuando tuve mi período menstrual y me sentía mal, porque decían que ya era toda una mujer y yo no quería serlo todavía. Mi mamá me dio una toalla femenina y no me dijo nada más; me sentía muy perdida, entonces me acerqué a mi maestra y ella habló sobre la menstruación solo con las mujeres. En ese momento, su educación fue muy mecánica, así que no me sentí abrazada. La educación debe ser una que nos apapache, para que vivamos la sexualidad sin sentir vergüenza.

Y así como la educación sexual debe estar presente desde la infancia, resulta indispensable que continúe avanzando con las necesidades de cada etapa, hasta llegar a la vejez, y que abarque todas las aristas de la sexualidad: desde nuestra salud hasta el placer a la hora de la intimidad.

Siento que hablar sobre ciertos temas es complicado para muchas mujeres por una educación que viene de mucho más atrás, desde nuestras abuelas y tatarabuelas. Esto se refleja, por ejemplo, en personas que creen que solo por ser penetradas van a sentir un orgasmo; cuando alguien tiene su primera relación sexual y no lo siente, no sabe a quién acercarse para saber qué es lo que está ocurriendo.

Sexualidad femenina sin sentir vergüenza

Cabe destacar que las ilustraciones de ‘Paulyna Ardilla’ no solo buscan difundir contenido sobre sexualidad; por el contrario, también constituyen una vía para contribuir en la labor de empoderar a las mujeres para vivir plenamente el placer y sentirse orgullosas de su cuerpo.

Esta generación está marcando un ‘hasta aquí’ y las mujeres están empezando a tomar control sobre su cuerpo. Aunque no son todas, hay cada vez más chicas abiertas a conocerse, masturbarse, experimentar, comprarse juguetes. Hasta ahora, ha sido la misma sociedad quien le ha dicho a la mujer que no puede disfrutar de su sexualidad. A pesar de ello, leo mensajes de chicas que, aunque tienen pena o no tienen privacidad, están dispuestas a conocerse.

Te recomendamos ver: ¿Sabías que mayo es el mes de la masturbación?

Por medio de su trabajo artístico, Paulyna también promueve la sexualidad como una experiencia individual; en este sentido, la ilustradora aboga por disfrutar la sexualidad por cuenta propia para sentir con mayor plenitud el placer y compartir la iniciativa durante la relación con alguien más.

Yo siempre les digo a las mujeres que me escriben: ‘Es tu cuerpo, tú eres la primera persona que puede tocarte y tú eres quien da permiso para que alguien más pueda hacerlo’. Creo que, antes de empezar, es importante que nos conozcamos, nos masturbemos, que sepamos cuáles son las zonas erógenas para que, cuando decidamos compartir nuestra sexualidad con alguien más, ya sepamos qué es lo que nos gusta.

¿Quieres conocer más sobre el increíble trabajo visual de Paulyna Ardilla? Échale un ojo a sus redes sociales (aquí te compartimos el enlace).

Antes de irte, te recomendamos echarle un ojo a: Mamás que rifan en el mundo de la música.