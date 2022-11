Nos lanzamos al Museo de las Relaciones Rotas para encontrar las anécdotas que nos hicieron soltar una que otra lágrima.

El pasado 15 de noviembre, el Museo de las Relaciones Rotas de la CDMX abrió sus puertas para darle un espacio a los corazones rotos del país. La idea surgió en Croacia (2006) y fue tal el éxito que se extendió a más de 30 naciones alrededor del mundo.

La finalidad de esta iniciativa es que aquellxs que perdieron alguna relación importante en su vida puedan atravesar su duelo por medio de la donación de un objeto significativo.

Algunxs buscan desprenderse de lo que ya no les hace bien, otrxs solo quieren desahogarse. Sea cual sea su motivación, lo cierto es que nos comparten un cachito del amor que sienten o sintieron por alguien más.

Checa también: ¿Necesitas cerrar un ciclo? Puedes hacerlo en el Museo de las Relaciones Rotas 💔

La muestra se compone por 90 piezas alusivas a rupturas de cualquier tipo, en su mayoría de carácter romántico. Algunas son de México y otras provienen de distintos puntos del mapa. Eso sí, todas son anónimas.

Nos dimos una vuelta por los pasillos del museo para compartirte las historias más emocionantes, íntimas y sentimentales de esta nueva exhibición del Museo del Objeto.

Historias del Museo de las Relaciones Rotas que te llegarán al corazón

1. Caja con frasco de vitaminas prenatales y caja con cápsulas | Ciudad de México, México

Ella sí quería tener un hijx, pero no deseaba hacerlo con un hombre que ya la había violentado en una ocasión. Además de eso, no tenía empleo y su pareja le recriminaría el tener que hacerse cargo. Tras un intenso y doloroso debate, decidió no tener al bebé. Tiempo después terminó la relación.

Hasta que llegó esta expo, no había podido soltar las cápsulas de progesterona y vitaminas recetadas para su embarazo.

2. Su anillo | Ciudad de México, México

Su esposo nunca quiso usar el anillo de bodas, cosa que no lograba entender hasta su fallecimiento. Tras la muerte de quien asegura sigue siendo el amor de su vida, la mujer se enteró de que no solo le mintió sobre su profesión, sino que también tenía otra familia.

A pesar del enorme dolor y de las preguntas sin respuesta, levantó la cara y se dedicó al otro amor de su vida: su hija.

3. Celular partido a la mitad | Ciudad de México, México

Aunque le suplicaba vivir una relación armoniosa y en paz, su pareja lx lastimó física y psicológicamente. Llenándose de valentía, decidió dejarlo después de cinco tormentosos años.

Guardó este celular que en un momento de ira rompió con sus propias manos. Hoy lo comparte con el mensaje de que nadie debe tolerar faltas de respeto, insultos ni golpes por parte de alguien que dice amarte.

Mira acá: Lánzate a esta expo sobre ovnis en México que ya está en la UNAM

4. Funda protectora contra agua | Ecatepec de Morelos, México

Perteneció al celular que una enfermera prestó para que, en los casos más graves, los pacientes contagiados de COVID-19 pudieran despedirse de sus familiares. Para ella, esta funda representa las largas jornadas laborales, así como la incertidumbre y miedo provocado por la misma enfermedad.

Pero, sobre todo, es un reflejo de la impotencia por no poder hacer más y por la falta de apoyo para el personal de salud durante la contingencia.

5. Un dibujo de nosotros hecho por un extraño en el tren | Helsinki, Finlandia

Ella era su alma gemela, pero tuvo que dejarla ir para que pudiera cumplir sus sueños. Él no estaba pasando por su mejor momento y su pareja, a pesar de tener una buena oportunidad de estudio en otro país, quería quedarse a su lado. Terminó la relación para no afectarla.

Poco tiempo después, casi pierde la vida en un accidente. Al reflexionar sobre lo ocurrido, decidió buscarla de nuevo. Ella le dijo que ya había alguien más y no quería saber de él. Se le rompió el corazón.

Este dibujo se los regaló un desconocido con el que coincidieron en el tren y que se sintió conmovido por los enamorados cuando todavía estaban juntos.

6. Perro echado | Ciudad de México, México

Oli era un niño con leucemia que adoraba a su perro de peluche. Estaba convencido de que lo protegía y por eso lo acompañó a todas sus quimioterapias. Hoy el pequeño ya no está con nosotrxs, pero sí su ‘perro echado’, recordatorio de su enorme valentía.

Checa también: Felipe Pantone llega a la CDMX con nueva exposición

7. Cariñito (vestido de novia) | Ciudad de México, México

Una boda y un amor no correspondido nunca deberían estar en la misma oración.

Se conocieron porque él era el mejor amigo de su hermana. Comenzaron un noviazgo y después de 8 años se iban a casar. Poco antes del bodorrio y bajo los efectos de alcohol, el hombre le confesó que su corazón le pertenecía a su hermana.

Aún así, los planes de matrimonio continuaron hasta que se enteraron de que no podía ser mamá. Ahí terminó el compromiso de una relación tóxica que afortunadamente nunca llegó al altar.

El Museo de las Relaciones Rotas es una celebración al amor en todas sus presentaciones, pero también al desamor que inevitablemente forma parte de nuestras vidas. Es un espacio no solo para encontrar consuelo en historias llenas de emoción, sino también para que todxs podamos sentirnos identificadxs y acompañadxs en nuestros propios duelos.

Lánzate a esta expo para conocer otras increíbles anécdotas para reflexionar, llorar y sanar. ¡Tienes hasta el 26 de marzo del próximo año para visitar la exhibición!

Dónde: Museo del Objeto | Colima 145, Roma Norte

Cuándo: Martes a domingo

Horario: 10:00 a 18:00 hrs.

Costo: $60

Échale un ojito a: 6 exposiciones que debes visitar antes de que termine el año