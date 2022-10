Si por alguna razón no te has lanzado a estas 6 exposiciones en la CDMX, ¡no lo pienses dos veces y lánzate antes de que termine 2022!

Si te hace falta dar un rol cultural por la CDMX, no dudes en visitar estas seis alucinantes exposiciones que no te puedes perder. ¡Arma tu plan y lánzate a recorrerlas todas antes de que termine el año! En serio que no te vas a arrepentir.

1. Things We Do For Love

A cargo del artista interdisciplinario Erick Meyenberg, esta muestra inmersiva nos invita a reflexionar sobre la vida, el tiempo, las ciudades y la existencia a partir de una videoinstalación multicanal de cinco pantallas y una escultura de gran formato.

Durante su recorrido audiovisual, Things We Do For Love nos muestra una serie de imágenes sobre momentos, situaciones y lugares, las cuales fueron capturadas durante diferentes viajes de Meyenberg; todas ellas se conjuntan de forma armoniosa para recordarnos el tramo entre las experiencias humanas del duelo y la esperanza, interconectadas por medio del amor.

Cabe destacar que esta muestra surgió tras el retorno de Meyenberg de una residencia artística por Japón, en donde su labor artística se convirtió en la única herramienta para sanar su historia personal.

Además de las imágenes del país asiático, la videoinstalación cuenta con imágenes de diversos puntos del país, como Los Cabos, Valle de Bravo, Iztapa y Aculco, así como una secuencia tomada de Internet sobre la metamorfosis de las cigarras.

Things We Do For Love continuará su estancia en la galería Arte Abierto hasta el próximo 18 de diciembre de 2022.

Dónde: Espacio Arte Abierto, en Artz Pedregal (Piso 2), Anillo Periférico 3720, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón.

Cuándo: Martes a Domingo, de 12:00 a 19:00 h

Cuánto: $35 entrada general (gratis para estudiantes, docentes e INAPAM)

2. La muerte no existe

Se trata de la primera retrospectiva en Latinoamérica de Ben Vautier, artista francés que ha desarrollado su icónica labor creativa durante los últimos sesenta años. Bajo el nombre La muerte no existe, la muestra reúne testimonios como pinturas, esculturas, grabados y dibujos, así como acciones y textos, las cuales dan cuenta de una mutua influencia entre el individuo y los movimientos artísticos.

En esta exposición, la escritura toma un lugar predominante, ya que se convierte en el reflejo de las reflexiones, la irreverencia y el humor que ha caracterizado el trabajo de Vautier durante las últimas décadas.

La muestra abrió sus puertas el pasado 1 de octubre y permanecerá vigente hasta el 2 de abril de 2023.

Dónde: MUAC (Salas 1, 2 y 3), en Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria.

Cuándo: Mié-Dom, 11:00 a 18:00 h

Cuánto: $40 entrada general (50% de descuento a comunidad UNAM, estudiantes y docentes; entrada libre a menores de 12 años, INAPAM y personas con discapacidad).

3. Dreams

Con una innovadora combinación de música y tecnología, esta expo inmersiva logrará poner tus emociones a flor de piel. Se trata de un recorrido por diversas instalaciones lumínicas y experiencias sensoriales, las cuales lograrán traer a la realidad el mundo que solo existe en tus sueños.

A lo largo de sus ocho salas, te encontrarás de frente con sensaciones de todo tipo: Desde la tranquilidad y el asombro, hasta el delirio, el miedo y el insomnio. De este modo, la propuesta de Fantasy Lab busca invitarte a afrontar todas tus emociones hasta que te permitas habitar en tus sueños más profundos.

Para su realización, Dreams contó con la colaboración de artistas procedentes de distintas naciones, quienes plasmaron en imágenes de alta calidad su propia versión de un sueño.

Recorre esta exposición que seguirá vigente durante todo el 2022.

Dónde: Sótano 2 de Metrópoli Patriotismo, en Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez.

Cuándo: Lunes a Jueves, 13:00 a 22:00 h; Viernes, 13:00 a 23:00 h; Sábado, 11:00 a 23:00 h; Domingo, 11:00 a 22:00 h.

Cuánto: $360 general ($325 mayores de 60 años)

4. La destrucción del orden

Con una importante gama de esculturas y piezas pictóricas, La destrucción del orden reúne 60 años de trayectoria de Vicente Rojo, artista mexicano de origen español. La exposición se divide en cinco núcleos, los cuales corresponden a los diferentes puntos de interés y/o preocupación de su creador: Memoria, homenaje, geometría, lenguaje y arquitectura.

Fallecido en marzo de 2021, Rojo es considerado uno de los principales promotores de la renovación artística en México y Latinoamérica. Su muestra permanecerá vigente hasta el 5 febrero de 2023 en el Museo de Arte Moderno.

Dónde: Museo de Arte Moderno, en Paseo de la Reforma S/N, esquina con Gandhi, Polanco.

Cuándo: Mar-Dom, 10:15 a 17:45 h

Cuánto: $70 general (entrada libre a estudiantes, docentes e INAPAM)

5. Mafalda: Miradas a lo “femenino”

Las viñetas más famosas de Quino están de visita en la capital con esta entrañable exposición del Museo de las Constituciones. A lo largo de la muestra, Mafalda se presenta como el punto en común de una serie de reflexiones sobre las desigualdades de género que todavía existen en nuestra sociedad.

Además de la exposición, este recinto chilango lleva a cabo actividades complementarias, tales como conferencias y talleres, con el fin de explorar la problemática de género desde diferentes aristas.

La muestra abrió sus puertas durante el pasado mes de agosto y permanecerá disponible para sus visitantes hasta el 18 de diciembre de 2022.

Dónde: Museo de las Constituciones UNAM, en Del Carmen 31, Centro Histórico.

Cuándo: Mié-Dom, 10:00 a 17:00 h

Cuánto: Entrada libre

6. Shake your body

Dirigida por Jerôme Sans, esta dinámica muestra reúne el trabajo de siete artistas internacionales que abordan conceptos como la rebelión urbana, la superficialidad, el internet y los dilemas sociales: se trata de Pia Camil, Alicia Framis, Vivian Cacurri, mentalKLINIK, Steffan Brüggemann, Andreas Angelidakis y Rafael Domenech.

Durante tu recorrido, te encontrarás con instalaciones inmersivas, espacios interactivos, graffiti, animaciones 3D, performances, estructuras con iluminación y otras manifestaciones artísticas. Shake Your Body abrió sus puertas el pasado mes de septiembre y seguirá vigente durante 2022.

Dónde: Lago/Algo, en Pista El Sope S/N, Bosque de Chapultepec (Segunda Sección).

Cuándo: Mié-Sáb, 8:00 a 17:00 h; Dom, 10:00 a 18:00 hCuánto: Entrada libre

¿A cuántas de estas exposiciones te vas a lanzar antes de que termine el año?