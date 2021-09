Últimamente hemos visto circulando el cartel oficial del Corona Capital 2021 con un Line-up que nos emociona totalmente, este sería el primer gran festival de música en CDMX después de un año y medio de pandemia en el que no tuvimos conciertos en nuestra ciudad chilanga. Pero, seguramente tienes muchas dudas acerca de la organización y protocolos de seguridad sanitaria que requerirá un evento así en la nueva normalidad. ¡No te preocupes, aquí te las resolvemos todas!

Corona Capital 2021 se llevará a cabo el sábado 20 y domingo 21 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. En su cartel destacan artistas como Tame Impala, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, Khruangbin, Twenty One Pilots, Rufus du Sol, The Whitest Boy Alive, entre otros que nos harán bailar y cantar después de un largo tiempo.

¿Qué necesitas para asistir?

Además de tu boleto, tu comprobante de esquema de vacunación completo es tu pase de entrada. Si aún no tienes este requisito, debes presentar prueba negativa de Covid-19 emitida por una entidad privada autorizada para aplicarla, (Este listado se publicará pronto por los organizadores), la prueba de antígenos o PCR, deberá haberse aplicado en un máximo de 72 horas antes del día en que desees entrar.

Así como uso de cubre bocas, todo ello con la finalidad de que todas y todos los asistentes tengan una experiencia más segura, siendo cada uno responsables del bien colectivo.

¿Qué protocolos sanitarios habrá?

El festival contará con control de temperatura a la llegada de todos, estaciones de sanitización y de lavado de manos. Uso continuo de cubre bocado obligatorio para todos. En las áreas designadas para compra de comida y baños se observará sana distancia.

¿Qué puedes hacer para tener una experiencia segura?

Además de seguir los puntos anteriores, Corona Capital 2021 te pide que seas responsable ayudando a hacer un festival más seguro restringiendo tus interacciones con solo las personas que te acompañan. Retirar de manera temporal el cubrebocas sólo cuando consumas alimentos o bebidas. Que laves tus manos y desinfectes constantemente. Y que respetes la sana distancia en las áreas designadas para compra de comida y baños.

¿Qué tipo de boletos habrá y cuánto cuestan?

Como en ediciones pasadas, los boletos serán de 3 categorías: General, Comfort Pass, y Plus, y los costos van desde $1,799 (fase 1, general), hasta $5,100 (fase 4, Plus).

Los Boletos Plus cuentan con estacionamiento preferencial, accesos exclusivos y rápidos al festival, pit de lado cercano al escenario Corona y Capital, plataformas elevadas, concierge para atención personalizada, baterías para carga de celulares, selección gastronómica, coctelería especializada, baños premium, zonas exclusivas de descanso y guardarropa.

Mientras que Comfort Pass incluye baños privados con aire acondicionado en el escenario Corona Capital y Levis, accesos exclusivos y rápidos al festival, y atención en barras exclusivas.

Aprovecha la Preventa Citibanamex del 16 y 17 de septiembre, y la venta general fase 1 inicial el 18 de septiembre.

Ya con todas tus dudas resueltas, y con todas las ganas de asistir al Corona Capital, estás listo para tomar una decisión y cuidar de tu salud, vacunándote y siendo responsable siguiendo los protocolos para cuidarnos entre todos. Recuerda que es una corresponsabilidad del evento y asistentes.

