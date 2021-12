Qué buena época es la decembrina: posadas, reuniones familiares, cenas navideñas, comida deliciosa, regalos, outfits chidos, ponche, los brindis… algún que otro día libre y vacaciones, pero con todo ello también se vienen más gastos. A veces no calculamos bien el aguinaldo, o no todos son afortunados con esta prestación, por lo que este mes hay que hacer que rinda o encontrar cómodas opciones que no nos limiten a hacer las compras que tanto estábamos esperando.

Afortunadamente hay opciones que hacen el paro, como Aplazo, la nueva forma de comprar de inmediato y pagar después de manera cómoda a plazos. Para esta navidad, sacaron su campaña “Villancincos”, una canción para comunicar los cinco plazos que Aplazo pone a disposición de sus usuarios. Entonces, en los principales centros comerciales chilangos, podrás encontrar a cantantes entonando esta promo, en la que además de disfrutar de cómodos pagos en cinco quincenas, te regalan un ugly sweater con compras mayores a 3,800 pesos.

La buena noticia es que con esta modalidad de pago no necesitas tarjetas de crédito ni comisiones extra. No hay truco: el primer pago del 20% se realiza al momento de la compra y los cuatro pagos restantes –el otro 80%– se hacen cada dos semanas. Lo mejor de todo es que ellos financian la compra, entregan el 100% a los negocios, en pocos días, sin obstáculos ni comisiones.

Así, te llevas tu compra inmediatamente, con la comodidad de pagar a plazos y sin sorpresas. Además, envían recordatorios y los pagos se hacen de manera automática para ayudarte a cumplir en tiempo y evitar recargos. Ahora ya sabes, puedes checar la gran variedad de comercios afiliados, de moda, deportes,

electrónica, juguetes, cuidado personal, artículos para bebés y mucho más, todos

productos y comercios que buscamos en estas fiestas.

¡Listas y listos para estrenar o regalar en estas fechas!





CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON APLAZO