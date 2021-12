Todas y todos los chilangos tenemos a un familiar o ser querido que vive lejos de la CDMX, a quien visitamos con mucho cariño y emoción cuando tenemos unos días libres, o que planeamos con mucha antelación su llegada para esas ocasiones especiales. Fueron tiempos difíciles, extrañábamos reunirnos, pasar buenos momentos, compartir la mesa y brindar por tantas cosas, y después de casi dos años de no poder hacerlo -gracias a la vacunación y los protocolos sanitarios que ya sabemos- es posible vernos mientras nos cuidamos todos.

Estar a distancia no es fácil para nadie, especialmente porque no es barato viajar y menos durante las fechas decembrinas, que es cuando todo se agota rápidamente y suben los precios de muchos vuelos y pasajes de autobús. Así le pasó a muchos chilangos, y para que no se quedaran sin cumplir ese sueño de ir a pasar las fechas especiales con su familia o amigos, Modelo Noche Especial se rifó con la iniciativa ‘Placer Volver’ para que algunos afortunados consumidores puedan viajar a esos esperados reencuentros.

Se pusieron pilas con la gran idea de aprovechar su flota de camiones que recorren todo México para darle la posibilidad a mucha gente de reservar un asiento junto al conductor. Entonces, además de llevar la deliciosa edición especial navideña de la marca a hogares mexicanos, hacen posible que muchos chilangos lleguen a su añorado destino.

Lo mejor de todo, es gratuito, cientos de personas tienen la posibilidad de viajar sin costo, solamente tuvieron que registrarse en la página de internet (nocheespecial.mx) y tener la ilusión y emoción de hacer una visita. Lo demás, corre a cargo de Modelo Noche Especial, una cerveza que significa disfrutar en buena compañía estas fechas.

Modelo Noche Especial es una red lager, de color rojizo, malta clara y granulada de aroma leñoso y levemente afrutado, una edición que se hace desde hace 4 años para brindar con los platillos navideños y de año nuevo.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON MODELO.