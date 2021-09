Hay veces que queremos renunciar a la adultez, y no es porque ser morritx sea más divertido, sino porque ahora tenemos ciertas responsabilidades, algunas que no nos enseña nadie y que aprendemos a enfrentarlas a la buena o mala.

Está chido vivir el presente, pero es muy necesario empezar a prevenir y estar preparadas y preparados para el futuro, o saber enfrentar de la mejor manera situaciones que se salgan de las manos. Y como no hay una materia en las escuelas que nos enseñe cómo ser un adulto responsable, aquí te ayudamos con 3 cosas que debes de tomar en cuenta, porque crecer no es algo sencillo.

Un seguro adecuado

Así como están las cosas, este es un punto importantísimo. Siendo chilangos hemos vivido situaciones en los últimos años, como temblores fuertes, que para muchas personas fueron pérdidas irreparables. Nuestra ciudad es sísmica y tenemos que aprender a vivir con ello, de manera que, cuando pase —tocamos madera— nos afecte lo menor posible.

Además de saber reaccionar ante un sismo, con los protocolos de protección civil, es conveniente considerar un seguro ante temblores. Puedes cotizar y contratar en 3 minutos desde tu celular o computadora con Super Seguros, una marca sin complicaciones y sin vueltas. Un trámite en corto y con precios accesibles, dependiendo lo que se adapte a tus necesidades. Además, con la ventaja de contratar y tener tu póliza funcionando al día siguiente. Algo chido es que el Seguro de Terremoto te paga en cuestión de días.

Super Seguros tiene opciones accesibles y fáciles de usar, y como a los millennials nos choca hablar por teléfono, aquí los trámites son 100% en línea con pagos directos al asegurado, sin llamadas ni filas. Con condiciones claras y puedes usar el dinero para daños, reemplazar tus cosas, cubrir salarios perdidos… o cualquier otro gasto. Tú decides.

Por otra parte, desafortunadamente, la pandemia nos mostró que la juventud no es garantía de que no nos pase algo, por ello, también es necesario considerar tener un seguro de vida, para que nuestros familiares no batallen solos en caso de alguna tragedia.

En este caso, Super Seguros, también cuenta con dos opciones de seguro de vida para protegerte a ti o a tus seres queridos. Una de las opciones te da la oportunidad recuperas már del 90% de lo que te costó, mientras que la otra es sin devolución a 1 año; ambos cuentan con pagos fijos y sin aumentos anuales. Anticipos por enfermedad terminal y gastos funerarios, además de atención todos los días de la semana y servicio de consultas médicas por videollamada.

Igual que con el seguro de temblores, en caso de ser acreedor a pago, éste lo recibes en cuestión de días sin tener que estar insistiendo ni llamando a nadie.

Pagar tus impuestos a tiempo

El SAT es algo que nos da terror porque no lo comprendemos, o porque llegó tarde a nuestra vida para entenderlo. Y en realidad no es tan difícil si actuamos a tiempo y tenemos la ayuda necesaria.

Si tienes un negocio, trabajas como colaborador, o tienes varias chambitas, es necesario inscribirte en el SAT para generar un RFC para realizar los trámites y pagar tus impuestos. Además hay muchas empresas que solicitan factura si vas a chambear como freelance o por proyecto.

A partir de eso, tienes que llevar control de tus gastos solicitando facturas de tus consumos y gastos para pagar lo justo y lo que te corresponde. Procura hacerlo anualmente y a tiempo porque los impuestos se acumulan y hay consecuencias para los adeudos fiscales.

Aunque tengas tiempo sin hacerlo, nunca es demasiado tarde para enmendarlo, el mejor consejo aquí es: desde que te des de alta como contribuyente, consigue un contador para que se haga cargo de tu declaración anual. Hay contadores que por ese servicio pueden cobrarte de 600 a 1500 mensuales, dependiendo tus necesidades.

Chequeos médicos

Para ir al doctor no se necesita estar enfermo. Ahora, más que nunca, valoramos nuestra salud y la importancia de realizarse estudios médicos para conocer si estamos saludables o prevenir algún tipo de enfermedad. Aplica en algunas especialidades como dentista, ginecólogo, urólogo y estudios de laboratorio, entre otros, para que ya más pasada la edad evitemos los achaques en lo posible.

Existen diversas instituciones donde puedes hacerte exámenes médicos, Salud Digna es buena opción si estás cuidando tu presupuesto.

