Rels B, se ha convertido en uno de los más grandes representantes del hip hop, trap y hasta reggaetón español. Aunque él se concibe como un artista híbrido y prefiere ser nombrado como rapero.

Igual que muchos otros chicos talentosos, Rels B inició en YouTube; plataforma en la que tiene más de 4 millones de suscriptores. Donde las visualizaciones de sus canciones suman, entre todas, más de 3.287.888.242 (hasta el día de hoy).

En streaming las cosas para Rels B pintan igual de bien. Sus canciones más populares superan los millones de reproducciones; y el video que estrenó en septiembre pasado, en México alcanzó el millón de reproducciones en sólo 23 horas.

En este sentido, no es de extrañar que Rels B se haya convertido en uno de los raperos con mayor popularidad en nuestro país que sus conciertos en la CDMX, Monterrey y Guadalajara están provocado una ola de sentimientos entre sus fans mexicanos.

Y es que mientras unos celebraban que el próximo 7 de mayo de 2022 se reunirán con el artista en el Palacio de los Deportes; otros no pudieron evitar lamentarse por no haber conseguido un boleto para su presentación.

Pero no te lamentes más, pues si eres de los que se quedó sin entrada, el español, que inició su carrera sin un centavo en los bolsillos, anunció a través de sus redes sociales una nueva fecha para el Palacio de los Deportes.

“No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Veinte mil tickets en una hora y media, Ciudad de México, sold out. Os quiero… ¡Rompemos, rompemos!”, expresó el rapero en su cuenta de Instagram.