Publicados en nuestro país durante 2021, estos libros son la compañía perfecta. Lecturas de 2021 con géneros e historias para todos los gustos y edades.

Porque en Chilango siempre hemos festejado la lectura, te dejamos una lista de 21 lecturas publicadas en México a lo largo de 2021. Ya sabes lo que dicen: No hay mejor compañía que un libro.

Lecturas de 2021

1. El deseo de ser madre

Isabel Zapata escribe un ensayo que, a partir de apuntes y memorias, invita a reflexionar en torno al embarazo y la maternidad. El ritmo de su escritura transmite nerviosismo, emoción, esperanza, tristeza, preocupación, nostalgia, miedos, cansancio, dudas y felicidad.

In vitro, Isabel Zapata, Almadía

2. Lo que nos hace humanos

La historia está ambientada en un futuro en el que los pequeños se ven obligados a estudiar desde casa, a través de pantallas, y la poca socialización a la que están expuestos la proporcionan unos androides llamados AA (Amiga Artificial), que sirven como niñeras de las niñas y niños siempre y cuando sus progenitores puedan adquirirlos. ¿Les suena familiar?

Klara y el Sol, Kazuo Ishiguro, Anagrama

3. La voz de un feminicidio

Estas páginas tratan sobre el feminicidio de Liliana, hermana menor de la autora, ocurrido hace más de 30 años.El archivo de Liliana es el elemento que ayudó a Cristina a concluir y publicar este poderoso texto que toca las fibras del duelo, habla de la importancia del lenguaje para transformar la realidad y expone la furia feminicida del país.

El invencible verano de Liliana, Cristina Rivera Garza, Literatura Random House

4. Sobrevivir a la violencia

Es la historia de Barney, Patrick, Sammy y Tommy, cuatro amigos a los que les toca crecer en la Belfast de la década de 1970, violenta, intimidante, vertiginosa, donde la única forma de sobrevivir es sumarse a esta espiral de caos y rudeza, haciendo a un lado todo sentimiento.

Por los buenos tiempos, David Keenan, Sexto Piso

5. Cuentos sin piedad

Compuesto por 11 relatos, el más reciente volumen de cuentos de Antonio Ortuño llegó a las librerías de nuestra ciudad a mediados de este año. Como ya es costumbre, las historias del autor tapatío están llenas de sátira e ironía y provocan carcajadas y sorpresas en igual cantidad.

Esbirros, Antonio Ortuño, Páginas de Espuma

6. Mudanzas y creatividad

En esta mezcla de autobiografía y ensayo, Saldaña París nos comparte su peculiar visión de urbes como Madrid, Cuernavaca, La Habana, Montreal o la Ciudad de México y el efecto que han tenido en él. Los viajes y las mudanzas como detonador creativo.

Aviones sobrevolando un monstruo, Daniel Saldaña París, Anagrama

7. El valor de la creatividad

A lo largo de poco más de 100 páginas, Kae Tempest habla sobre la importancia de actividades como jugar, crear, reflexionar y liberarse en la vida de los seres humanos, acaso requisitos para el desarrollo pleno de nuestra especie.

Conexión, Kae Tempest, Sexto Piso

8. Primeras grandes historias

Primer libro de cuentos de Mónica Ojeda, joven escritora ecuatoriana que acaparó la atención de la crítica internacional gracias a su novela Nefando. Este volumen reúne ocho relatos que confirman la potencia de su prosa.

Las voladoras, Mónica Ojeda, Páginas de Espuma



9. Oralidad transformada

La autora de una de las mejores lecturas de 2021 utiliza la belleza hipnótica del desierto para contar un relato brutal que se retuerce entre lo conmovedor y lo desolador. Se presenta la disidencia como una forma de habitar el mundo, ya sea voluntaria o involuntaria, en donde los personajes se arrastran buscando respuestas mientras se enfrentan a un infierno iracundo.

Furia, Clyo Mendoza, Almadía

10. Desolación y vida

Ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, Mugre rosa presenta una prosa reflexiva, plagada de incertidumbres, muerte y melancolía. Se desarrolla en una ciudad portuaria que se ve infestada por una misteriosa enfermedad. Esto lleva a la protagonista a descubrir su propia soledad y al lector a reflexionar sobre la importancia fundamental de las relaciones humanas.

Mugre rosa, Fernanda Trías, Literatura Random House

11. Unidas

Bordadas con tres adolescentes viajando a la adultez, las narrativas se cruzan revelando un producto de sus vivencias y aprendizajes, marcados por la pérdida y la búsqueda de la identidad en medio de la violencia.

Punto de cruz, Jazmina Barrera, Tránsito

12. El sueño se vuelve pesadilla en 2021

Una de las voces femeninas estadounidenses más poderosas de los últimos tiempos, Machado presenta su testimonio personal sobre el abuso psicológico de una relación tóxica queer. Esta, que es una de las lecturas más poderosas de 2021, explora y denuncia un tema evitado mundialmente, se interna en las relaciones homosexuales y presenta a su abusadora no como un hombre blanco heterosexual machista sino como una mujer lesbiana letrada.

En la casa de los sueños, Carmen Maria Machado, Anagrama

13. Encuentro con la muerte

Al igual que sus novelas pasadas, Almada habla sobre la violencia cotidiana de las formas de expresión que existen entre hombres y cómo se establecen sus relaciones personales sobre un terreno tóxico y frágil.

Esto no es un río, Selva Almada, Literatura Random House

14. Espíritu y colores

En este gran cómic del escritor argentino Ricardo Siri se cuenta la historia de tres hermanas que se embarcan en una aventura en un mundo que toca el realismo mágico y apela al niño interior rebelde que todos tenemos. Con una prosa y dibujos coloridos y emocionantes, este libro hará que persigasa las hermanas hasta el final.

Flores salvajes, Liniers, Sexto Piso

15. Ni de aquí ni de allá

Ambientada en Cuba con personajes que deambulan por una realidad inconclusa, Falsa guerra, que forma parte de las lecturas imperdibles de 2021, retrata la confusión perpetua y el limbo que viven los inmigrantes, los exiliados o los refugiados, que no terminan de estar en un sitio ni empiezan a estar en otro.

Falsa guerra, Carlos Manuel Álvarez, Sexto Piso

16. Imaginación en movimiento

La dualidad entre el mundo físico (donde él existe) y el mundo dentro de la cabeza de Milo (donde da rienda suelta a la imaginación y encuentra la inspiración y la belleza) cobra vida en este álbum conmovedor que invita a la reflexión y nos muestra cómo la creatividad puede ser una vía para descubrir el mundo que nos rodea y superar situaciones de angustia.

Milo imagina el mundo, Matt de la Peña y Christian Robinson (ilustrador), Libros del Zorro Rojo

17. Las reglas del juego al descubierto

Veinticinco ensayos cortos que muestran cómo la falta de competencia económica, el cobro de impuestos insuficientes a los más ricos, la ausencia de un gobierno que atienda las necesidades básicas y leyes laborales obsoletas han hecho de México un país donde los ricos se quedan ricos y las clases medias no crecen. Historias y datos para exponer de manera ágil, amena e ingeniosa la vanguardia del conocimiento económico sobre los problemas sociales de México y, con acciones precisas, comenzar a solucionarlos. No cabe duda de que esta es una de las lecturas más destacadas de 2021.

No es normal, Viri Ríos, Grijalbo

18. Paz en nuestras vidas

Decir lo siento o dar más de lo que recibes. Saludar, sonreir… esas situaciones aparentemente simples o rutinarias son grandes acciones que fomentan la paz porque: “La paz es un propósito. La paz es una elección. La paz permite a las infancias tener una voz. Potentes conceptos ilustrados por la chilanga Estelí Meza.

Paz, Baptiste Paul y Miranda Paul, ilustrado por Estelí Meza, North South

19. El futbol como laboratorio

El autor de una de las grandes lecturas de 2021 explora literariamente su deporte favorito y presenta esta novela que atrapa, establece vínculos con sus lectores y muestra cómo funciona la vida para poder cambiar su curso. Lugares comunes en situaciones universales.

El funcionamiento general del mundo, Eduardo Sacheri, Alfaguara

20. Porque no hay dos iguales

Aquí se propone un nuevo uso (“inclusivo de género y órganos”) de la palabra, dicen las autoras de este libro que se presentó en Nueva York y ha derivado en un increíble proyecto digital que reúne consejos, ilustraciones y otros temas relacionados con la vulva y la vagina.

Pussypedia. A comprehensive guide, Zoe Mendelson y María Conejo, Hachette Books



21. Para cambiar el mundo

El colectivo Las Tesis ofrece una visión particular de los feminismos y una introducción a las principales ideas y trayectorias vitales de un sinnúmero de escritoras, poetas, artistas, filósofas, historiadoras y ensayistas que han marcado la historia del arte, de la cultura y del pensamiento. Sin duda, una de las lecturas más importantes de 2021.

Antología feminista, Las Tesis, Debate

Esperamos que te des la oportunidad de echarles un ojo a estas lecturas que fueron nuestras favoritas en 2021.