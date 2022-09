La lucha de las mujeres ha sido fundamental en la historia y su papel en el movimiento estudiantil de 1968 fue importantísimo.

1968 parece lejano, pero los retos en la vida de las mujeres no eran tan distintos a los de la actualidad. A ellas se les veía, ante todo, como cuidadoras, encargadas de las labores del hogar. Idea que —todavía— persiste en la actualidad. Salir del hogar para ganarse el sustento aún no era tan común, pero quienes lo hacían ya se enfrentaban a la doble jornada que muchas enfrentamos, pese a ello, el cambio se estaba gestando y para las mujeres la lucha no era nueva, ya antes habían luchado por sus derechos: por el acceso a la educación, y por sus derechos políticos. En 1955 cuando las mexicanas votaron por primera vez en unas elecciones federales y dos años antes se reformó la constitución para mejorar sus derechos.

Las mujeres en el 68

Muchas mujeres de distintas clases sociales participaron en el movimiento estudiantil de 1968. Y si bien su primer acercamiento fue en las cocinas colectivas pensadas para alimentar los militantes del movimiento, su rol fue mucho más allá de ello. El Consejo Nacional de Huelga se construy formalmente el 8 de agosto de 1968. También las brigadas estudiantiles, casi todas mixtas, pero pronto surgieron las que estaban exclusivamente formadas por mujeres.

Luchar en el movimiento, contra el machismo y contra el olvido

Susana Rivas, militante del movimiento, aseguró que cocinar fue una de sus funciones y lo hacían bien, pero ese papel era muy estrecho y rompieron con él; por lo que comenzaron a reunirse en los mercados, en la calle, también boteaban, hacían panfletos, pancartas y muchas tuvieron un papel activo en las asambleas. Pero eso fue una lucha dentro de la lucha, pues sus compañeros les chiflaban, gritaban o trataban de minimizar sus ideas. Mismas que además se recibían con desdén y descrédito.

Si se revisa la historia del movimiento estudiantil de 1968, siempre destacan los nombres de Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca​, Eduardo Valle, Gilberto Guevara Niebla, Félix Hernández Gamundi o Roberto Escudero. Sin embargo, pocas veces se reconoce de la misma forma a Ana Ignacia Rodríguez, “La Nacha”, líder estudiantil, activista política y defensora de derechos humanos. A Roberta Avendaño o “La Tita”, profesora y activista. Tampoco se menciona con la misma frecuencia a Eufrosina Rodríguez Trejo, también activista del movimiento.

El Bazucazo

Igualmente importante fue Esmeralda Reynoso, que estuvo presente en el momento de “El Bazucazo” que derribó la puerta de la prepa 1, de la UNAM, el 30 de julio.

Después de ver la represión policial y del ejército, se decidió a formar parte del movimiento estudiantil, y rápidamente fue seleccionada como representante de la escuela ante el CNH. Fue detenida durante la toma de CU junto a otras mujeres, entre ellas varias madres de familia que estaban en una sesión informativa, durante el interrogatorio al que fue sometida fue violentada física y psicológicamente.

“La Nacha” y “La Tita” fueron encarceladas, la primera ha sido la más activa en señalar a sus compañeros, pues al igual que ellos, vivieron el encierro y la tortura, con la diferencia de que ni siquiera sus propios compañeros hablaron de como estuvieron presas en Lecumberri. También en el kilómetro 16.5 de la carretera Ciudad de México-Puebla, donde fueron abusadas y torturadas.

Vale la pena mencionar a la periodista y corresponsal de guerra italiana Oriana Fallaci. Ella fue enviada por L’Europeo para cubrir las manifestaciones del movimiento estudiantil. Estuvo presente en el mitin del 2 de octubre de 1968, donde recibió tres disparos. Posteriormente la trasladaron al Hospital Francés, donde fue intervenida quirúrgicamente. Ahí escribió su testimonio y describió puntualmente el horror de lo sucedido, desafiando las versiones oficiales de los medios mexicanos.

Las mujeres recuperan su lugar en la historia

El papel de estas mujeres y su repercusión en el movimiento estudiantil de 1968 se recuerda por periodistas, historiadoras y activistas. La historiadora Gabriela Cano afirmó que su participación fue la antesala de la segunda ola del feminismo mexicano. Por su parte, Ana Lau Jaiven señala que estas mujeres inspiraron a otros grupos, que a su vez formarían asociaciones como: Movimiento Feminista Mexicano, Colectivo de Mujeres, Mujeres en Acción Solidaria, Lucha Feminista, Movimiento Nacional de Mujeres y Colectivo La Revuelta, entre muchos otras.

Otras activistas

Asimismo, los nombres y lucha de otras activistas parte de las brigadas del Consejo Nacional de Huelga empiezan a reconocerse. Tal es el caso de Marcia Gutiérrez, Adriana Corona y Myrthokleia González. También se destaca la participación de empleadas, madres de familia, oficinistas, campesinas, intelectuales, artistas y amas de casa. Sus nombres se desconocen, pero apoyaron el movimiento en oficinas, barrios y colonias, difundiendo información y sensibilizando al respecto. Una labor básica en un tiempo en el que no había redes sociales ni medios de comunicación para contrastar la información.

54 años después la lucha de las mujeres continúa en todos los ámbitos, especialmente en la lucha por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Además del derecho a una vida libre de violencia.

