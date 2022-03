Conversamos con Ophelia Pastrana sobre su experiencia como mujer trans en la marcha del 8M y su perspectiva sobre el movimiento en la actualidad.

La lucha por la equidad de género va mucho más allá de este mes. Platicamos con Ophelia Pastrana sobre el mundo que nos rodea y el que queremos crear para todxs.

En México se institucionalizóel 8Men 1935,pero la lucha por la equidad ha existido desde mucho antes. Hoy en día las conversaciones sobre género y feminismo se extienden cada vez más en distintos ámbitos sociales; sin embargo, atravesamos momentos determinantes de discusión y replanteamientos dentro del movimiento. Esta semana conversamos con Ophelia Pastrana, cómica, física, influencer y activista sobre su experiencia como mujer trans en la marcha del 8M, su perspectiva sobre el movimiento en la actualidad y espacios seguros donde podemos seguir construyendo, amando y riendo.

Marzo de 2022 fue un mes increíble para la lucha feminista. Desde la Marcha del 8 de marzo hasta la incontable cantidad de eventos culturales que conmemoraron el esfuerzo de las mujeres y disidencias sexogenéricas por la equidad, el mes estuvo lleno de reflexiones necesarias. Pero ahora que marzo llega a su fin, ¿cómo lograremos que estas conversaciones se extiendan día con día durante el resto del año?

La equidad de género en México

En nuestro país hoy en día vivimos una realidad delicada en cuanto a la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias sexogenéricas. Se estima que entre 10 y 11 mujeres mueren asesinadas al día. Como expone el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en México existe una“falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida o producto de discriminación de género”. En esa misma línea, miles de delitos con base en el género quedan impunes diariamente. Por otro lado, la violencia que viven las disidencias sexogenéricas también está presente todos los días. Desde los transfeminicidios que no fueron tipificados como tal sino hasta finales del 2021 hasta las violencias cotidianas hacia personas trans y no binarias, el mundo que tenemos está lejos del mundo que deseamos tener.

Para repensar la equidad y la lucha desde perspectivas diversas platicamos con Ophelia Pastrana sobre su Tour de Standup Alegres y Violetas, co-creado con Renee Goust, cantautora feminista y la mente detrás de “La Cumbia Feminazi”. El show está lleno de comedia, música feminista y amor entre mujeres.

¿Cómo nació la idea de la gira para ti y Renee?

Renee vive en Nueva York y llevar su música a tantos lugares para mí ha sido hermoso […] Renee se sube al escenario llena de banderas. Yo creo que es muy importante hablar de la diversidad en general como parte de los feminismos. Hay gente que cree que es LGBT vs feminismos. La L en LGBT no es de lechuga, jaja. Hay mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales, asexuales que necesitamos de los feminismos. Tantas letras nos incluyen a tantas mujeres. La idea del show es convivir entre las comunidades […] El feminismo y lo LGBTIAQ+ van de la mano.

Sabemos que hay un montón de polarización en el movimiento feminista. ¿Cómo te sentiste el día de la Marcha y en marzo en general?

Me ha pasado todas las marchas sin falla. Siempre voy y me doy cuenta que lo transexcluyente existe, pero en la marcha siempre voy y veo la gente con la bandera LGBT, coreando el apoyo a la diversidad. Este año… nunca había visto tantas banderas trans. Lo que pasa con todos los grupos excluyentes es que acabas excluyéndote tú. Yo siempre me veo cobijada y amada. Por supuesto que hay que ser antitransexcluyente.

¿De qué manera crees que se puede extender la lucha transfeminista más allá de marzo?

Todo siempre se extiende. Viene junio; noviembre también es un mes muy pesado. A fin de cuentas yo soy fiel proponente de llevar la diversidad a donde la gente no la espera. La lucha transfeminista es realmente la lucha interseccional. Hay gente neurodivergente, racializada, transnacional, pobre, todo lo que quieras en cuerpo. Hay que llevar los feminismos hacia allá. Yo creo que el modo de extender la lucha es buscando los próximos momentos de y platicar acerca de las mujeres en esos momentos […]

¿Cómo asistir al Tour Alegres y Violetas?

Si te gustaría comprar boletos para la tercera fecha de Alegres y Violetas en la Ciudad de México (después de los últimos dos sold-out) te dejamos la información aquí.

¿Cuándo? El show Stand-up: Sáficas tendrá lugar el próximo sábado 2 de abril a las 9:30pm.

¿Dónde? En el Cine Tonalá en la colonia Roma.

Boletos:Puedes comprar tus boletos aquí.

