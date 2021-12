Tryp no sólo te va a hacer la estrella a la hora de los regalos, también te va a solucionar la vida con todos sus productos 100% legales

*Este texto es con fines informativos y no condona ni pretende incentivar el uso de sustancias psicoactivas

Cada año los mismos regalos; calcetines, libros, tazas, libretas y en el peor de los casos un roperazo bien aplicado. Si ya no sabes qué regalar y además quieres entrarle a la cultura cannábica, hay una aplicación que puede ayudarte a comprar productos con CBD (cannabinol) y con hongos adaptógenos. Para que estas fiestas puedas obsequiar algo diferente que traiga alivio y bienestar porque, aceptémoslo, esa vela para deschingarse la rodilla no va a funcionar. Tampoco esos remedios para dormir que te sugiere pura gente cansada y ojerosa, así que, si ya eres mayor de edad, bájate Tryp. Mientras te contamos cómo funciona. ¡Feliz Verde Navidad!

De acuerdo Antonio y Arturo, creadores del concepto; Tryp trabaja con 20 marcas mexicanas por lo que tendrás chance de escoger entre productos 100% nacionales y algunos importados. Además de elegir entre una amplia variedad de mercancías legales, tienes la seguridad de que llegarán a tu casita en forma rápida y confiable. Si vives en la ciudad, la aplicación promete que tus compras llegarán en menos de 24 horas.

Ok, ok, ¿qué puedo comprar en Tryp?

En primera debes recordar que por disposición oficial aún no es posible que este tipo de aplicaciones u otros negocios te vendan cogollos o porros legalmente. En tanto, no te me desanimes pues al entrar a la app de Tryp tienes acceso a todo tipo de productos con CBD, comestibles, aceites, cigarrillos de hemp así como; productos para el cuidado de la piel, incluso tienen a la venta el café María Juana, que está infusionado CBD y promete no dejarte temblorosx, pero sí concentradx y despejadx.

Si bien no puedes pachequear con esos productos, pueden ser de gran ayuda para mejorar tu salud; y sobre todo, para ir rompiendo estigmas. Sus fundadores creen que la mejor forma de acabar con la desinformación y los prejuicios es destacar y aprovechar todas las propiedades medicinales del cannabis.

Y qué mejor forma de combatir de forma natural malestares cada vez más frecuentes como dolor, cansancio y estrés. Al comprar, usar o regalar estos productos. La gente que aún te juzga por consumir puede conocer las propiedades terapéuticas de la planta ya que puedes hacer tus compras basándote en los síntomas que quieres mejorar; ya sea insomnio, dolor, para reducir estrés y ansiedad o aumentar la concentración y energía.

Igualmente hay opciones para que te pongas más guapx: limpiadores faciales, cremas para rostro y cuerpo, comestibles para que andes relajadx, de buen humor y hasta CBD en gotas y treats para que tu lomito ande relax y a gusto.

Hongos poderosos y mucha información

En Tryp no sólo puedes encontrar productos con cannabis; también puedes hallar a quienes pronto serán la gran revolución en cuestiones de salud; los hongos adaptógenos. Que si bien no son nuevos han ido ganando popularidad por sus poderes curativos. Como su nombre lo indica, ayudan al cuerpo a adaptarse y resistir mucho mejor los daños causados por el estrés cotidiano. También aportan energía, desinflaman y hasta regulan las funciones corporales, en Tryp puedes encontrar variedades como: Reishi, Melena de león, cola de pavo y Ashgawanda, para que el próximo año andes al 100 y nada te detenga.

Finalmente, si tienes dudas y te gana la pena o no encuentras una fuente confiable, la aplicación también cuenta con un blog en el que podrás encontrar tips sobre dosificación y diversos usos: desde cómo administrarlo en animales de compañía, aliviar el cólico menstrual hasta reducir los síntomas de la cruda, que seguro va a estar más potente que la AstraZeneca en estas fiestas. Así que ya sabes dile a Santa que se pinte de verde y que se moche con un buen Tryp.

Disponible en iOS y Android

Usa el código: CHILANGOTRYP y recibe 10% de descuento en tu primer compra

