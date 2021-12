Que no te digan, que no te cuenten... Estos serán los únicos lugares de la capirucha en los que podrás disfrutar nevadas artificiales.

Por: Editorial M&E

Ya que este año no habrá pista de hielo en la plancha del Zócalo, ni nevada en la calle Madero, pero quieres vivir el espíritu navideño a tope, lánzate a estos otros lugares de la CDMX para ver nevadas artificiales.

Parques con nevadas artificiales

Six Flags

Con miles de luces Six Flags da la bienvenida a la temporada navideña con su tradicional “Christmas in the Park”. Disfruta de espectáculos musicales con villancicos clásicos, tómate la foto junto al árbol gigante de Navidad, conoce la villa navideña y recorre las zonas de nieve del parque.

El Espíritu Divertido de la Navidad está en #ChristmasInThePark, y los expertos en la navidad lo saben,🎅🤶 ¡ven a vivir una experiencia navideña llena de luces, comida de temporada y mucha diversión!🎄🎢 Y si tienes suerte, encontrarás a nuestros visitantes del Polo Norte. 😎 pic.twitter.com/lM7YUd7yYr — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) December 9, 2021

Costo: admisión general 589 pesos

Para horarios de los espectáculos, consulta la página oficial de Six Flags México.

Lugar: Six Flags México. Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan, 14200 Ciudad de México, CDMX.

Centros comerciales con nevadas artificiales

Antara Fashion Hall

Este centro comercial de polanquirri te hará sacar el duende navideño que llevas dentro, desde el 25 de noviembre ofrece nevadas snowflake en sus instalaciones y hasta podrás tomarte foto con Santa pa’ presumir que te portaste re’bien éste año.

Disfruta de su espectáculo navideño. Estará disponible hasta el 30 de diciembre del 2021.

¡Santa ya está aquí para que te tomes la tradicional foto navideña con él! 🎅🏼 🎄 🎁

Te esperamos de viernes a domingo de 11 a.m. a 2 p.m. y de 4 a 9 p.m.



❄️ El 25 de noviembre inician las nevadas ❄️

☃️ Lunes a miércoles: 7 p.m.

☃️ Jueves a domingo: 6:30, 7 y 7:30 p.m. pic.twitter.com/4i2sdYAFoy — Antara (@AntaraMx) November 18, 2021

Costo: Entrada Gratuita. Una feria extra por la tradicional foto con Santa.

Horario de Santa: viernes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Horario de nevadas snowflake: Lunes a miércoles: 19:00 horas. Jueves a domingo: 18:30 horas, 19:00 horas y 19:30 horas.

Lugar: Antara Fashion Hall. Av. Ejército Nacional Mexicano No. 843, Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de México, CDMX.

Artz Pedregal

Al sur de la capirucha sobre Periférico Sur se encuentra Artz Pedregal, otro lugar de nuestro listado que te ofrece nevada artificial y más actividades para disfrutar en familia la magia de la Navidad.

Cortesía

Desde conciertos navideños, un taller para que los más morros escriban su carta a Santa, un taller de envoltura de regalos y un gran sillón para tomarte la foto con Santa. Algunos talleres necesitan ticket de compra, excepto el taller de cartas, es gratuito.

Cortesía

Costo foto con Santa: 140 pesos.

Horarios: lunes a domingo de 11:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Hasta el 24 de diciembre.

Horarios del show de nevadas: lunes a miércoles: 18:30 y 19:30 horas. Jueves a domingo: 18:00, 19:00 y 19:50 horas.

Lugar: Artz Pedregal. Periférico Sur No. 3720, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 01900 Ciudad de México, CDMX.