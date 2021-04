Con siete episodios de Toxicomanía, Luis Gerardo Méndez, revive una gran historia de prohibicionismo y el México de los 40.

Imagina ir a la farmacia y pedir tu dosis, autorizada por el médico, de ácido lisérgico, cannabis o benzoilmetilecgonina: en los 40, fue una realidad, bueno, se intentó. Toxicomanía es una serie podcast donde podrás conocer aquella breve, pero insólita historia de la CDMX. De cuando un científico mexicano y la legalización de las drogas unieron fuerzas.

Toxicomanía es la nueva audio serie producida por Luis Gerardo Méndez en conjunto con Sonoro. En ella, nos adentramos a través de siete episodios, en la vida del Dr. Leopoldo Salazar Vienegra: un adelantado científico que la historia mexicana había enterrado.

Toxicomanía documenta, y representa, en esta serie los hechos que, en los 40, casi terminan con el sueño del narco: permitiendo que el consumo de drogas en pacientes -que no adictos- fuera legal.

Chilango platicó con Luis Gerardo Méndez quien da voz al Dr. Leopoldo en Toxicomanía. Nos contó su acercamiento a este experimento mexicano y cómo desarrolló la historia que desde hoy ya puedes escuchar en audible.

¿En qué te inspiraste para representar al Dr. Leopoldo?

Es una mezcla e inspiración de personajes de la época y gente real. Mi papá, él era médico, eso me ayudó a conectar, además estuve viendo muchos videos en YouTube de escritores, doctores y políticos de los años 40, revisé para conectar la manera en la que hablaban: ellos tenían un ritmo y una cadencia muy peculiar que yo quería entonar.

¿Cómo le das vida a este personaje?

Al ser una audio serie, una serie de podcast, la voz es una herramienta muy específica y poderosa. Aunque en realidad cuando grabé los 7 episodios descubrí que el trabajo es con todo el cuerpo. Imagínate que estamos en un auditorio de la UNAM, en los años 40, frente a 400 personas… ¿cómo le das vida a eso?, ¿cómo lo entonas?

Entendí que hacer podcast es construir a través de todo tu cuerpo, fue interesante trabajarlo como actor, pero fue más un reto como productor. Fue muy emocionante descubrir otra manera de contar historias, ni diría que es fácil hacer podcast, pero se presta a que trabajemos con autonomía, integrando tecnología y revisando el avance del proyecto.

¿Qué aprendizaje te dejó Toxicomanía?

Desde la corporalidad, la creatividad hasta la calidad y el diseño sonoro que de alguna manera hacen que esta historia valga la pena en todos los sentidos. Me parece que es un buen ensayo para ver cómo lo recibe el público, sería genial después dar el salto a la pantalla.

Les puedo decir que es muy bonito, y distinto, conocer el trabajo que implica hacer una audio serie. Pero, sin duda, involucrar la cocreación con la audiencia fue un gran aprendizaje. Ya que ellos te están escuchando, e imaginado, cómo era la Ciudad de México en los 40: en su mente están poniendo rostro a cada personaje en Toxicomanía.

¿Qué mensaje es el más importante en la audio serie?

Contamos una gran historia, creamos tantos personajes interesantes, y realizamos una producción sonora impecable que me cuesta trabajo escoger una.

Me mueve mucho, el darnos cuenta de que grandes ideas han surgido en nuestro país. Siempre pensamos que las ideas progresistas vienen de Europa o Estados Unidos, pero no es así.

En nuestro pasado están estas historias interesantes como la del Dr. Leopoldo. Personajes que fueron polémicos en esa época, por ejemplo, el doctor confrontó a gente muy poderosa e importante. Tanto que fue ‘borrado’ de la historia y eso me parece interesante: entender qué en nuestro país existen (rion) grandes mentes, con ideas revolucionaras que salen de aquí. De México.

¿Qué opinas del prohibicionismo en nuestro país?

Si lo piensas todos somos toxicómanos: somos adictos al café o al cigarro y eso nos vuelve adictos. Esos sí, solo que algunas sustancias son legales y otras no. Me pongo a pensar por qué alguien detrás de un escritorio dice que sí y qué no es legal. Y cómo todos tenemos que alinearnos a ello.

Por otro lado me conflictúa, y me frustra mucho, que en los Ángeles, por ejemplo, están estas tiendas donde puedes comprar mota, como si fuera una MacStore de la mariguana. Luis Gerardo ríe un poco, pues recuerda que él vive entre la CDMX y los Ángeles, y esto le parece peculiar.

Ves estas fotos de los empresarios o dueños de las marcas de mota y son fotos de gente vestida increíble, posando en campos maravillosos y retratados de manera bella. Allá son presentados como emprendedores.

En el tema de las sustancias, se ve al cannabis como un gran producto que le ayuda a gente a nivel medicinal y, además, estos negocios generan impuestos para construir escuelas y hospitales. En nuestro país esto no sucede así o no es visto desde esa óptica.

¿Qué tanto hay de ello en los episodios de Toxicomanía?

En Toxicomanía creamos esta ficción basada en hechos reales. Pensamos qué pasaba en aquel contexto donde había un sistema de contención en la ciudad. Imaginamos las situaciones, investigamos y de ahí construimos la historia.

El Dr. Leopoldo trataba a sus pacientes desde la ética y el entendimiento. Si necesitabas una sustancia para ser funcional, en los 40, podías ir al dispensario y te atendía un doctor que te daba una dosis para ti.

Te podían surtir de coca, mariguana, heroína, y te daban una dosis cada vez menor, para poder seguir tu vida y volverte funcional. Cuando esto pasó la criminalidad baja en la capital. Contar esta historia y poner la conversación sobre la mesa, era fundamental.

Luis Gerardo también apunta que la historia está “basada en hechos reales, ya que tuvimos acceso al archivo del doctor Leopoldo, a su material de trabajo, notas y apuntes”.

Disfruté mucho entender que él buscaba mejorar el mundo a su manera, se enfrentó a grandes detractores en ese momento, pero 80 años después aquí estamos, descubriendo su historia.

En los episodios también participan; Aída López como “La Chata” la traficante más poderosa de la época, Rainn Wilson (The Office) como Harry J. Anslinger, el primer zar antidrogas, Humberto Velez (Homero Simpson) como el Presidente Lázaro Cárdenas.