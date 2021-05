Si amas comprar ropa vintage, comida gourmet o cazar ofertas el Bazar Solo tengo 100 pesitos es una gran opción. Van fechas y horario.

Si eres amante de andar en tianguis de chácharas, pasar tus fines de semana en los bazares capitalinos o cazar ofertas de ropa vintage, te tenemos noticias. El Bazar Solo tengo 100 pesitos llega a la Ciudad de México.

Así como lo lees, podrás buscar entre marcas de diseño nacional, ropa, bisutería, repostería y gastronomía para incentivar el consumo local. Todo desde 100 pesos -o menos-. Ve apartando la fecha y no te quedes fuera de este bazar.

Entre la amplia oferta del Bazar Solo tengo 100 pesitos podrás encontrar; mermeladas caseras y orgánicas, calcetines alocados, diseños atrevidos en playeras, llaveros monederos, cactus, libretas, bisutería, pulseras de diseño nacional y mucho más.

Recuerda que para disfrutar de este bazar debes llevar, de preferencia tu billete de 100 pesitos o 200, para que no se complique el cambio, y por supuesto, las transacciones en tiempos de pandemia sean más efectivas y rápidas.

Los organizadores recomiendan llevar tu propio tote bag porque las bolsas de plástico no son bienvenidas al bazar. Es indispensable portar, todo el tiempo, cubrebocas. Además, recuerda que no podrás medirte la ropa, no podrás tentar la mercancía o probar alimentos en áreas concurridas.

Te recomendamos pensar muy bien qué quieres conseguir o saber qué estás buscando para no dejarte llevar por la emoción, ya sabes lo que dicen; de poquito en poquito se acaba el dinerito.

El horario del Bazar solo tengo 100 pesitos es de 11:00 a las 18 horas. La fecha en la que está programado para la CDMX, es el sábado 29 de mayo de 2021. Checa en su página de Facebook los detalles así como la logística.

Finalmente este concepto que originalmente nació en Tijuana, tiene como misión apoyar a todos aquellos jóvenes diseñadores y talentos mexicanos que cuenten con una marca de bisutería, que curen ropa de segunda vida, que elaboren sus propias mermeladas, pasteles, chocolates e incluso champús y jabones.