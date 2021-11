Ana y Pau, fundadoras de Roll Games, el lugar más chido para amantes de los board games en CDMX, nos cuentan su historia.

¿Quieres entrarle a los juegos de mesa pero no te animas? Tranqui, a muchos les pasa lo mismo, incluso Ana y Pau, fundadoras de Roll Games —un lugar chidísimo de board games que abrió hace dos meses— han tenido experiencias poco gratas. Por ello han decidido acompañar a los jugadores primerizos y hacerte sentir entre amics en su acogedor espacio de juegos. Desde que entras se siente un ambiente relax y divertido, buena onda, entre todos los juegos.¿Te animas? Vamos a echar unas retas en Roll Games.

La verdad es que estas chicas entraron al mundo de los juegos de mesa de chiripa. Hace poco más de tres años, unos buenos amigos suyos las introdujeron al lado oscuro con Pócimas y Brebajes, un divertido board game donde mezclas ingredientes en un caldero. “Un día llegaron Sam y Rodrigo a la casa con este juego y quedamos picadas. Después comenzaron a ir cada fin de semana con un juego nuevo. Se hizo como una costumbre”, nos cuenta Pau.

Se les está diciendo, chilangos, una vez que entras en este mundo vas queriendo más y más. Ana fue la que se enganchó primero, así que Pau comenzó a comprarle juegos y sin darse cuenta se armaron una pequeña colección. Lo siguiente fue dar el salto:

“Un día Ana me dijo que abriéramos una tienda de juegos de mesa y pues como uno siempre apoya a su pareja, aquí estamos”.

Ahora sí que… couple goals 💘. En esta tienda puedes venir a jugar, pero si te crusheas con alguno, también puedes comprarlo.

Raven Folks: un paraíso de los juegos de mesa en la CDMX.

Representando a la Jardín Balbuena

Quizás algo que llama la atención de Roll Games es su ubicación, la cual se sale de las mismas zonas de siempre, pero, ¿por qué todo se debe concentrar ahí teniendo una ciudad tan grande? Llegar aquí es muy sencillo, además es una colonia tranquila, nos cuentan. Tras encontrar el local, Ana y Pau pusieron manos a la obra para hacerlo un lugar acogedor, cómodo y muy chido para jugar.

Desde que llegas es muy llamativo: los ventanales están llenos de trazos coloridos, la pared principal tiene pintado un tablero de Serpientes y Escaleras gigante que es tremendamente fotografiable, además, las mesas tienen un tamaño especial para que sin problema entre tu comida y el tablero. 10/10 porque pensaron en todo. El lugar es amplísimo, así que no te sentirás encerrado en ningún momento. Perfecto para la época de pandemia.

Te puede interesar: 7 Juegos de mesa que todos queríamos de niños.

Después de asombrarte con este enorme tablero, lo siguiente que atrapará tu atención son los juegos de mesa cuidadosamente acomodados en repisas. Según Pau, a Roll Games llegan desde abuelitos hasta chavitos y todos se la pasan increíble.

“Tenemos más de 100 juegos con diferente nivel de dificultad, temática y para diferentes edades”.

Principalmente su clientela es de la zona, pero poco a poco comienza a correrse la voz acerca de este oasis de los juegos. “Vienen familias completas, también grupos entre 22 y 27 años, algunos de ellos de Xochimilco y del norte de la ciudad”. Roll Games se encuentra un par de minutos de la estación de Metrobus Avenida del Taller de la línea 5 —la que va del Río de los Remedios hasta Xochi—. También tienen cerca la estación de Metro Velódromo.

Roll Games: Un hobby para todos

Aunque los boardgames siguen siendo de nicho, cada vez más gente se ha interesado en este pasatiempo. “La pandemia fue un boom que ayudó a que la gente estuviera en casa y buscara formas para convivir con su familia, así que eso ya da entrada a este fantástico mundo”, nos platican. Eso sí, aquí no esperes encontrar Monopoly o UNO, aquí hallarás juegos no comerciales, pero igual —o más— divertidos. La cosa es que llegues sin miedo de aprender y conocer.

“Ha sido difícil, pero a la gente le ha encantado, poco a poco más personas se van interesando”, nos dice Pau.

“Tratamos de estar al pendiente de cada una de las personas que vienen, explicarles todo y estar ahí al menos dos rondas o hasta que vemos que ya entendieron el juego. Queremos dar el servicio que a nosotras nos gusta recibir”.

Seguro te has encontrado con sitios donde te ven feo te incomodan por no saber, pues Ana y Pau se enfrentaron a lo mismo, así que la premisa principal de Roll Games es ser un lugar seguro para todxs. ¡Yaaaas!

Checa también: 5 Lugares para perderse entre miles de juegos de mesa y comer delicioso.

Lo siguiente es cosa de los jugadores: quitarse la pena, venir con la mente abierta y tener ganas de aprender.

“Nosotras te vamos a explicar hasta que entiendas y si no te gusta el juego, te lo cambiamos hasta que encuentres el que es para ti. Procuramos preguntarles a las personas qué les gusta para recomendarles algo. Muchos se dejan llevar por el nombre o la portada, luego eligen unos de un nivel de complejidad muy alto. Si es la primera vez que le entran a los juegos de mesa les damos recomendaciones y así los vamos acercando”.

No crean que por ser juegos de mesa son fáciles, hay varios niveles de dificultad, así que ciertos títulos requieren tiempo y paciencia. En las sabias palabras de Pau: “Es poco a poco, como en cualquier hobby o habilidad que vamos adquiriendo. Al principio no somos expertos, con el tiempo vamos agarrando experiencia”. No quieran volar antes de caminar, chavos.

Bagels con nombres de boardgames

¿Ya se te antojó entrarle a este pasatiempo? Espérate a que te contemos de los snacks y platillos que podrás encontrar aquí. Laura, mamá de Ana, es la encargada de preparar las sabrosuras que te mantendrán la barriga llena mientras juegas. La especialidad son los bagels, hay de cochinita, salchicha y el favorito de la casa: el Bagel Catán preparado con arrachera dorada y jugosita. Obviamente los boneless no podían faltar, las cuales llegan a tu mesa recién hechas y bañadas con tu salsa favorita.

Para beber tienen unas sodas mexicanas llamadas Félix, preparadas con jugo de fruta natural y mineral, frappé de Conejito y bebidas tradicionales a base de cacao y maíz. No podemos ocultarlo, la horchata de cacao nos robó el corazón por su sabor y presentación. Como Ana ama Oaxaca —y quién no con toda su magia—, mandaron a hacer unas bellísimas jícaras grabadas con Roll Games y un meeple, nombre de los muñequitos que mueves en los juegos de mesa. Si no les queda claro qué son los meeple, también pueden verlos en el papel picado de este lugar.

¿Se arman las retas o te da miedo? Lánzate a Roll Games, un espacio pensado para que cualquier persona aprenda de los juegos de mesa y la pase increíble. No importa si vienes con muchos amigos o solo, hay juegos para cualquier número de personas, ocasión y dinámica; la cosa es que te animes a divertirte.

Dónde: Avenida del Taller #604, local A, Jardín Balbuena.

Horario: Mar-Jue 13-21 h y Vie-Dom 13-22 h

Reservación: Para grupos grandes se requiere reservación por WhatsApp 5510087681

Costo: Cover de $40 pesos, pero con un consumo mínimo de $120 pesos se anula el cover

Instagram: @roll.games