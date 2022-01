Te has preguntado, ¿Qué hacer para que tus hijxs no estén todo el tiempo en el teléfono? Acá unos consejos que podrían ser de gran ayuda.

¿Alguna vez te has preguntado qué hacer para que tus hijxs dejen un rato el teléfono? Sí, parece imposible pero tal esto te ayude un poco.

Actualmente realizamos todo tipo de actividades frente a una pantalla; trabajo, compras, ocio, etc. El tiempo que pasamos con los dispositivos ha aumentado durante la pandemia y las infancias también se han visto afectadas por ello. Según datos de la Comisión de Derechos Humanos; de 2019 a la fecha se ha observado a nivel mundial un crecimiento de hasta 70% en el uso de internet entre jóvenes de 15 a 24 años.

Asimismo, en la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019; indicó que casi 60% de las niñas y niños de 6 a 11 años eran usuarios de internet. Y en el grupo de 12 a 17 años el porcentaje llegaba a 88%. Los dispositivos están aquí para quedarse. Niñxs y jóvenes los necesitan para hacer tareas, tomar clases vía remota y para comunicarse con sus compañerxs.

Es por eso que acá en Chilango te compartimos unas estrategias para que no dependan excesivamente de ellos.

1. Restringe el uso

De acuerdo con Parent Circle, es importante fijar límites de tiempo claros que apliquen para todas las personas en la casa. El sitio enfatiza evitar su uso durante la comida; las horas de estudio que son offline, al momento de salir a jugar y a la hora de dormir. También puedes optar por fijar horarios de uso y recoger los dispositivos después de esa hora, o bien, tenerlos con contraseña o alguna aplicación que restrinja el uso.

2. Enséñale el costo de los servicios

Raising Children aconseja; “explícale que el uso de telefonía e internet tienen un costo, lo cual genera gastos para madres y padres”. De esta forma será más fácil establecer límites, además de facilitar que tus hijxs conozcan a qué plan están sujetos y a evitar gasto innecesario de datos y descargas automáticas. Esto también le enseñará a cuidar el equipo.

3. Pasa más tiempo con tus hijos

Parental Circle también recomienda que, pese a las cargas de trabajo u horarios complicados, te asegures de pasar tiempo con tus hijxs. Realicen actividades que no sean en línea. Además de platicar o jugar, haz que participen activamente en la cocina o en otras labores como jardinería o el cuidado de animales de compañía. Pueden realizar otras actividades como dar un paseo -observando el protocolo sanitario-; dibujar o leer también son buenas opciones. Según el sitio, eso hará que se sientan apreciadxs y útiles, lo cual evitará que usen cualquier dispositivo para evitar el aburrimiento y la sensación de soledad.

4.Habla de las consecuencias negativas

Cuando pensamos en internet, lo relacionamos de inmediato con entretenimiento y aspectos positivos. Olvidando las consecuencias negativas que el uso prolongado causa. Una prohibición o control de horarios sin explicación alguna no va ser efectiva. Habla con niñxs y adolescentes sobre los efectos del uso excesivo de teléfonos celulares y otros dispositivos.

Como sabemos, las consecuencias son reales y muy serias. Habla claramente sobre los efectos, que según la US National Library of Medicine, incluyen; dolor musculoesquelético, daños en la salud ocular, dolores de cabeza así como problemas de atención, conducta y sueño. Quizá esto no sea tan sencillo de comprender para tus hijxs, pero, al hablar de ello, recuérdales que lo haces por su bienestar.

5. Se un buen ejemplo

El punto más importante; Health Partners asegura que no puedes exigir a tus hijxs que tengan un uso saludable de los dispositivos móviles si tú no lo tienes. Es muy probable que si tú te la vives “pegadx al celular” ellxs estén imitando tu conducta. Enseñar a tus hijos a tener un uso responsable y un mejor manejo de su tiempo en línea puede tener un beneficio extra; pues podría ayudarte a mejorar tus propios hábitos y a retomar actividades fuera de la pantalla y las redes sociales.

