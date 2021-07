Nuestra CDMX cuenta con una amplia oferta de teatro para niños en verano, así que no hay pretexto para aburrirse en vacaciones.

¿Ya no sabes cómo entretener a los chamacos en estas vacaciones? No te preocupes, porque la oferta de teatro para niños en verano no se detiene en nuestra capital. En efecto, podrás disfrutar en familia de historias clásicas, cuentos de hadas y otras interesantes puestas en escena para chicos y grandes. ¡Checa la cartelera de julio y agosto!

Teatro para niños en verano

Recuerda que el arte y la cultura no se detienen en la CDMX, pero debemos atender todas las indicaciones de las autoridades ante la contingencia sanitaria. ¿Ya alistaste el cubrebocas? Ahora sí, checa las siguientes propuestas y acude a tu favorita en compañía de tu familia.

1. El libro de la selva, La Aventura de Mowgli

Las películas de Disney nos han acercado a este relato de amistad entre humanos y animales. En la versión teatral veremos a Mowgli, el pequeño niño rescatado por la pantera Bagheera, mientras trata de hacer frente al peligroso tigre Shere Khan.

¿Quieres conocer al Rey Louis, a la serpiente Kaa y al entrañable oso Baloo? Disfruta de esta puesta en escena a partir del 25 de julio en el Teatro Tepeyac. Compra tus boletos en línea y acude puntual a la hora del evento.

Dónde: Calzada de Guadalupe 497, Estrella, Gustavo A. Madero

Cuándo: D – 14:00 h

Cuánto: $275 (checa aquí los descuentos vigentes)

2. Katsumi y el Dragón

Durante esta visita al teatro, los más peques del hogar conocerán una épica historia mientras se sumergen en el mundo de las culturas orientales. Esta obra relata el viaje que Katsumi emprende junto a su amigo dragón para recuperar un sable que mantiene su mundo en equilibrio.

¿Quieres saber si la protagonista logrará convertirse en la primera gran samurái de su nación? Acude al teatro El Granero Xavier Rojas en compañía de los peques; toma nota de que pueden ingresar niños mayores de 4 años y que la obra estará disponible al público desde el 24 de julio hasta el 29 de agosto.

Dónde: Campo Marte, Paseo de la Reforma y Bosque de Chapultepec I, Miguel Hidalgo.

Cuándo: S-D, 12:30 h

Cuánto: $150 (descuentos habituales en taquilla)

3. Paw Patrol en busca del tesoro

Si tienes pequeñines en casa, sin duda conoces de cerca a este clan de heroicos cachorros. En esta puesta en escena, los canes acudirán a una nueva misión que incluirá aventuras piratas y una odisea marina.

Disfruta de este espectáculo en su próxima fecha que tendrá lugar el domingo 1 de agosto en tres diferentes horarios. El evento se desarrollará de forma presencial en el Centro Cultural Teatro 1. ¡Compra tus boletos en línea desde el siguiente enlace!

Dónde: Guaymas 8, Roma Norte, Cuauhtémoc.

Cuándo: Dom 1 agosto, 11:00, 16:00 y 18:30 h

Cuánto: $336

4. Feroz, una fábula para la infancia

¿Recuerdas el final de Caperucita Roja? Aunque este cuento termina con el clásico “felices para siempre”, a la pequeña Caperuza le faltaba recorrer un amplio camino para recuperar su canción. Al final de este viaje, descubrirá que ella puede ser igual de feroz que el lobo acechador.

Esta obra busca recordarles a los niños lo poderosa que puede ser su voz y cómo pueden prevenir situaciones en las que su cuerpo sea violentado por personas ajenas. Lleva a tus peques a escuchar este poderoso mensaje en el Teatro Orientación del 7 de agosto al 12 de septiembre.

Dónde: Paseo de la Reforma S/N, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo.

Cuándo: S-D 12:30 h

Cuánto: $88

5. El Principito y el Mago de Oz

El pequeño Principito inició su aventura por todo el universo para entender la mente de los adultos y crear nuevos amigos. Al mismo tiempo, la joven Dorothy se encontró con peculiares seres fantásticos, como el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león.

Revive las historias de estos cuentos clásicos por medio de esta puesta en escena al interior del Forito de Coapa. Ahora, un niño entra gratis si va acompañado de dos adultos que paguen boleto. ¡Aprovecha esta promoción en familia!

Dónde: Calzada del Hueso 932, El Mirador, Coyoacán.

Cuándo: D, 13:00 hrs.

Cuánto: $200 por persona

6. La Sirenita

Con el sueño de convertirse en humana y de conquistar a su príncipe, la Sirenita le otorga su voz a la Bruja del Mar. En este clásico cuento llevado a la escena, los más pequeños del hogar disfrutarán de la historia mientras conocen el verdadero sentido de los valores.

Contempla esta propuesta teatral en el Teatro Tepeyac en compañía de la familia y sumérgete en las profundidades del mar para darle vida a esta hermosa historia.

Dónde: Calzada de Guadalupe 497, Estrella, Gustavo A. Madero.

Cuándo: D, 16:30 hrs.

Cuánto: $250

¿Ya sabes a cuál de estas obras irás primero? Antes de irte, no olvides echarle un vistazo a: 10 actividades para niños en verano: teatro, cine y expos.