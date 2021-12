¿No sabes qué dar? ¡Una tarjeta de regalo! Hay para todos los gustos.

Época de comer rico, estar con la familia, disfrutar de algunos días libres y de los clásicos momentos navideños, como dar regalitos para demostrar cariño a las personas especiales que te acompañaron durante este año.

Pero tal vez, regalar algo que sea útil y que le guste a la otra persona es bien complicado, a veces, porque no sabemos con exactitud si le encantará o si le regalamos algo parecido que ya tenía o, lo peor, regalar algo que nunca se van a poner o que no le quedó. Pero además, elegir el regalo perfecto toma mucho tiempo, y más si decides tomar el riesgo de visitar un centro comercial en estas épocas, todo está lleno y el tránsito ni se diga.

Pero OXXO, está contigo siempre y bien cerca de todos lados haciéndonos el paro para todo, por si necesitas algo que tenías que llevar a la cenas, si amaneciste con resaca, o si tienes prisa, y además, tiene opciones para no fallar en los intercambios o regalar algo chido sin tantos rollos. Se trata de sus tarjetas de regalo que puedes elegir dependiendo la personalidad del afortunado al que le tocará tu regalo en vez de una bota con dulces, aquí te dejamos una guía rápida para que no te compliques.

Para el/la gamer

Para tu amix que se sabe todos los trucos y secretos de los videojuegos, que pasa los niveles casi con los ojos cerrados, que tiene una silla cómoda para darlo todo en el juego, que se sabe mejor los nombres de los personajes que de sus primos, que disfruta de emoción y creatividad que les da ese multi universo. En OXXO puedes comprar tarjetas de regalo que le funcionarán a la perfección para un nuevo item o tener más vidas en su juego. Hay disponibles para XBOX, PlayStation, Google Play, entre otras.

Para el/la que siempre está escuchando música

Quien no se quita los audífonos o escucha a todo volumen, que sus gustos varían desde Bad Bunny hasta Beethoven, que se sabe los años en los que salieron los discos y que no se pierde un festival de música, a quien le toca hacer las playlists de música para las reuniones, o que se pone de dj improvisado. Para ellas y ellos, no dudes en animarlos para que sigan musicalizando su vida diaria con una tarjeta de regalo de iTunes o Spotify.

Para el/la que no se le escapa ni una serie o peli

Se maratonea todas las series, ya vio todos los estrenos de la cartelera y siempre le pides recomendaciones de qué ver. Reseña lo que vio en sus redes sociales y nunca da spoilers. Su momento favorito del día es cuando acaba sus deberes y puede poner un capítulo de la serie en turno, o cuando hace palomitas para ver otra cinta de su directora o director favorito. Casi nunca te deja escoger la película. A esa persona cinéfila, regálale una tarjeta de Netflix o Amazon Prime Video.

¿Y al resto?

Y ya si de plano no entra en estas categorías, puedes darle una de Amazon para que se compre, o acomplete, para darse una cosa chida que estaba en su lista de deseos. Además de estas opciones, OXXO también tiene otras tarjetas de regalo para escoger, podrás encontrar de Miniso para que compre sus cosas Kwai favoritas, y si de plano no le atinas bien a su gusto también hay de Liverpool, eBay y Amazon. Regala emociones y algo que de verdad quede con la personalidad de esa persona especial, que pueda disfrutarlo y sea funcional.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON OXXO.