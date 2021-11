La cuarta temporada de Stranger Things parece estar más cerca de lo que pensábamos, por eso te traemos esta guía para que estés listo.

Los publicistas de Stranger Things lo están haciendo muy bien para esta cuarta temporada. Desde hace meses vienen soltando pequeños extractos sin dar mucha explicación al respecto. Esto da mucho terreno para que los fans de esta serie pongamos a volar nuestra imaginación.

Así nos pasó cuando en septiembre de este año en TUDUM, un evento original de Netflix, revelaron un video inédito en el que vemos al elenco de Stranger Things en la lectura del guión de la nueva temporada.

hop told us to leave the door open 3 inches…you’re welcome pic.twitter.com/hfeprJIXpF — Stranger Things (@Stranger_Things) March 3, 2020

Y luego de dos años de confinamiento en los que nos quedamos sin Stranger Things, hace un par de días salió un nuevo teaser de la cuarta temporada que ya nos puso a girar.

Acá te dejamos el adelanto para que lo veas antes de enterarte todo lo que ya investigamos sobre la nueva temporada.

¿Cuándo podremos verla la nueva temporada de Stranger Things?

Netflix aún no suelta una fecha de estreno para la cuarta temporada, pero muchos fans se han puesto a especular que saldrá en verano de 2022.

Este rumor se debe a que en el teaser se escucha a la voz de Eleven declarando que su regreso a Hawkins marcará “el mejor verano de sus vidas”. Otros especulan que esta nueva temporada de Stranger Things está más cerca de lo que creemos y quizá, se estrene a inicios del próximo año.

¿Hay nuevos integrantes en el elenco?

¡Sí! En noviembre del año pasado el equipo de Netflix reveló que habría por lo menos 10 nuevos integrantes para la cuarta temporada de Stranger Things. Entre ellos están Eduardo Franco como un marihuano muy buena onda, Robert Englund como un paciente psiquiátrico, Grace Van Dien como una porrista, Myles Truitt como estrella del basketball, entre otros.

Como no lo adelanta el trailer, la vida de Eleven lejos de Hawkings, no solo es un buen pretexto para sumar aventuras, también lo es para presentar nuevos personajes. Dentro del teaser podemos ver algunos de ellos, pero no se dice mucho sobre el rol que jugarán en la historia. No habrá más que esperar un poquito más para descubrirlo.

¿De qué va la nueva temporada?

El nombre de los episodios siempre son una muy buena pista de lo que nos espera. Para esta cuarta temporada, Stranger Things ha revelado el nombre de nueve capítulos. Y aunque no existe su traducción al español, sabemos que la historia involucra una masacre en el laboratorio de Hawkins, la aparición del macabro papa, el enfrentamiento con un monstruo y algo relacionado con una maldición.

Acá te dejamos los títulos en inglés para que tú también especules: The Hellfire Club, Vecna’s Curse, The Monster and the Superhero, Dear Billy, The Tina Project, The Dive, The Massacre at Hawkins Lab, Papa, The Piggyback.

Aunque falta mucho por saber de esta nueva temporada, ver tanta acción involucrada nos promete que está será por mucho, lo mejor que hemos visto de Stranger Things hasta ahora.