Imaginaria es un lugar creativo, una galería y un espacio de encuentro para encontrar inspiración o simplemente para echar café y chismecito

Por: Editorial M&E

Imaginaria es un sueño. Y no solo lo decimos por las creaciones que adornan sus paredes; ni por la variedad y sabor de sus bebidas. Sino porque está en una zona en la que no abundan los espacios de este tipo. Un sitio donde puedes sentarte, comer y beber a buen precio. Además de poder apreciar exposiciones de artistas emergentes que no encontrarás en ningún otro lugar. Aquí cabe todo; graffiti, fotografía, collage, bordado, escultura, dibujo y fanzine.

Amastique y Maldito Perrito se han encargado de crear un espacio en Imaginaria para todxs lxs artistas en búsqueda de alguna oportunidad. Y que, ya sea por falta de contactos o dinero no tienen acceso a galerías reconocidas, las cuales generalmente están ubicadas en zonas exclusivas de la ciudad. Aquí hay sitio para todas las propuestas; desde gente que nadie conoce aún, hasta personas en situación de calle.

Amastique comenta que quien expone hace su propia curaduría. Los únicos requisitos son; dejar las paredes tal como las encontraron y paciencia, pues ya hay agenda llena hasta el próximo año. No hay cobro de comisión por la exposición ni por la venta. Si lxs artistas quieren dejar un donativo después de haber expuesto, será bienvenido. Si no; acérquese y muestre sus creaciones sin compromiso.

13 años haciendo comunidad

La apuesta de esta pareja por propuestas distintas comenzó en 2008, en Cafeleería. De ahí llegaron a Jardines de Morelos en Ecatepec como Cafeleería Imaginaria. Iniciativa que duró un año y presentó cinco exposiciones. De ahí llegaron a su ubicación actual que está unos pasos de la estación de Metrobús Coltongo.

Además de poder deleitar tus sentidos con las obras exhibidas; incluidas una enorme calavera en el techo, creada por Amastique; puedes echarte un Pozol o un Taxcalate. Además hay carajillo, espresso, capuchino y moka. También encontrarás un amplio catálogo de tisanas y sodas. Tienen panqué vegano de plátano y sándwiches. Lo más caro de la carta cuesta 60 pesitos, todo está a precio banda. Puedes quedarte el tiempo que quieras y muchxs vecinxs pasan únicamente a mirar y a platicar, lo cual también es permitido.

De acuerdo con la pareja, Imaginaria ha tenido muy buena recepción debido a la cadena de apoyo que existe entre los negocios y vecinxs. Todos se conocen y se apoyan, algo que, de acuerdo con sus creadores ha sido vital para que un espacio de este tipo crezca en una zona (no tan) gentrificada. Que comparte calle con negocios como panaderías, taquerías y hasta un Oxxo.

Aunque su ubicación está lejos de ser “chic” Imaginaria no le pide nada a espacios similares de la Roma o La Condesa. Con sus paredes salpicadas de arte, sumado a una carta bara y deliciosa es una excelente opción para quienes habitan la colonia y para quienes estén cansados de ir a las mismas zonas “cool” de toda la vida y se sientan con ganas de acercarse a otros rumbos de la ciudad.

Imaginaria. Café y dibujos

Poniente 112, número 851 C. Magdalena de las Salinas.

A unos pasos del Metrobús Coltongo

