Porque nos encantan los eventos chidos, te presentamos FrikiPerreo, un evento para llenarnos de brillantina en la pista de baile.

Colaboraciones chidas, sabrosas y plus ultra presentan: FrikiPerreo, el evento para llenarnos de glitter en la pista de baile. Al puro estilo Shibuya, este sábado se llevará a cabo una fiesta-bazar que busca romper paradigmas mezclando diferentes géneros musicales y contraculturas. ¿Estás listo? Deja tus prejuicios a un lado, ponte tu outfit más kawaii y lánzate a perrear las mejores canciones de K-Pop.

A los frikis les gusta el perreo

Probablemente el FrikiPerreo es la única fiesta en la ciudad —Y si ustedes conocen alguna otra, ¡invítenos!— curada especialmente para los frikis, o sea, para quienes disfrutan del anime, mangas, K-pop y la cultura de Japón y Corea. Cuando, sin duda, hay un enorme nicho de frikis que le entran al perreo intenso. Karamelo Chan —creadxr de estos eventos— fue quien decidió aventarse a mezclar lo impensable, reguetón con K-pop, para cambiar el discurso tradicional de las fiestas y crear un ambiente incluyente.

“Soy borracha, loca y friki, por suerte del destino he encontrado personas que me han apoyado mucho y he podido inventarme y dedicarme a lo que me gusta”, nos platica.

Desde el 2012 se ha dedicado a la organización de eventos y fiestas, pero su mero mole es este proyecto personal.

Hago de todo, soy drag, después trabajé en eventos y bares. Como me encanta lo friki y lo proveniente de Asia en 2018 se dio la oportunidad de crear el FrikiPerreo y dije ¡pues va!

Lo más complicado son los prejuicios de lo friki y el perreo, ya que son temas que tienden a generar muchísimo hate. “Hay mucha gente que niega o rechaza que le gusta el anime, por ejemplo, así que decidí hacer este evento para visibilizar que somos muchos los que tenemos estos gustos. Fue una manera de encontrarnos”. Karamelo creyó que la primera fiesta tendría poco impacto, sin embargo llegó muchísima gente que conectaba con la temática. “Todes querían perrear, platicar de cosas frikis. Más que hacer fiestas se está formando una comunidad unida donde nos apoyamos todes”.

Diseño, música y moda

Por otro lado, el FrikiPerreo ha sido una oportunidad para dar a conocer proyectos chidísimos creados por integrantes de esta creciente comunidad.

No sólo es la fiesta, también hay diseño, ilustración, moda y performance, dice Karamelo. Cada una de las ediciones ha servido como plataforma para impulsar el trabajo de artistas emergentes mexicanos, quienes comparten el gusto por lo friki y la apertura hacia nuevas disidencias.

Actualmente la fiesta ha evolucionado a tal punto que ha conseguido la atención de asociaciones internacionales enfocadas a proyectos culturales que buscan la integración cultural y colaboración entre países. En mayo, por ejemplo, Karamelo participará en el congreso de Latin American Studies Association en San Francisco, California. ¿Ya ven? No se trata de sólo una fiesta, sino de construir una comunidad que derriba paradigmas para fomentar la integración.

FrikiPerreo Bahía Bar

Este sábado se llevará a cabo la siguiente edición del FrikiPerreo en el popular Bahía Bar —aquí se echa la fiesta bien sabroso, bueno, nos han contado— y tendrá una temática que nos encanta: ¡Kawaii! Así que habrá mucho glitter, colores pastel y Santio. Cada una de las fiestas busca recorrer algún tema friki de interés, desde las Magical Nights de Sailor Moon o videojuegos clásicos como Street Fighter, lo cual las hace algo único y diferente.

En el FrikiPerreo Kawaii habrá un bazar donde encontrarás piezas originales de artistas mexicanxs que tienen una fuerte influencia de corrientes asiáticas, además, productos de importación cómo vestidos maids y fanclothes de series y grupos coreanos. Entre los exponentes estarán Andrei Shiva —ilustrador y creador del cartel del FrikiPerreo Kawaii—, Koikoa —diseñadora parte de Cosmic Pool—, Usagi —ilustradorx—, Cobra Real —con zapatos de ensueño—, Banana Boy Shop —con ropa de Lolita— y muchos más.

Mientras que el line up musical será encabezado por Dj Liah, una dj surcoreana residente en México que toca hip hop, k-pop y reggaetón. Además del equipo conformado por Andro, Alon Güell y lx creadorx del evento y residente del Bahía Bar,Dj Karamelo Chan. No crean que sólo habrá perreo, Karamelo nos contó que los sonidos guapachosos también están invitados, así que prepara tus mejores pasos para darlo todo en la pista de baile.

Cuándo: sábado 29 de enero

Dónde: Bahía Bar. Tolsá #36, Centro

Horario: 17-02 h

Costo: Entrada gratuita, no cover