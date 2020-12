El Cascanueces gratis y, en vivo, se presenta en 4 sitios distintos y te decimos dónde verlo antes de que llegue Navidad. Disfruta en casa.

El Cascanueces gratis es todo lo que se necesita leer para emocionarse. La magia de la Navidad no podría estar completa sin este clásico. La Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica de Yucatán se van a rifar.

Antes de que asustes y, pienses que no podrás alcanzar lugar, o peor aún que te pondrás en riesgo, respira. Debemos decirte que El Cascanueces gratis se va a transmitir en vivo, no tienes que salir de casa. No hay espacios abiertos. No hay filas y es para toda la familia.

La función que será proyectada el 18 de diciembre, para ser precisos el viernes a las 20:00 horas, es muy especial porque incluye la música clásica que ha cautivado a chicos y grandes de muchas generaciones por años.

Todas las funciones gratis de El Cascanueces

Podrás escuchar la música de Chaikovski mientras ves soldados de plomo y reyes ratones pelear en la danza mágica que conocemos. Esta función es gratis y para toda la familia. Solo deberás conectarte a estas redes sociales, Entra a la liga para verlo.

Y si eso no te resulta suficiente, el municipio de Tlalnepantla también quiere llevar la Navidad hasta tu casa. Su función será en línea del ballet ‘El Cascanueces’ con la Compañía Nacional de Danza de México. Tu cita para este evento es el sábado 19 de diciembre en punto de las 18:00.

Por otro lado, si te pierdes alguna de estas funciones de El Cascanueces gratis, la vida te tira paro para disfrutar.

La Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) se pone guapa con su propia versión. La fiesta acá tuvo tanto éxito que se entiende dos fechas más.

Su Orquesta y nuestros amigos de CulturArte ® les tienen preparada una maravillosa sorpresa que no se pueden perder. No… Publicado por Orquesta Filarmónica de Toluca enMartes, 1 de diciembre de 2020

Esta compañía prepara dos funciones de El Cascanueces, (el montaje fue realizado en 2019) que podrás ver en directo el sábado 19 y domingo 20 de diciembre, en las redes sociales de la OFiT y del Ayuntamiento de la capital.