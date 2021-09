Este martes 14 de septiembre arrancó la vacunación de jóvenes en Cuajimalpa; en este primer día se reportaron largas filas desde temprano.

Este martes 14 de septiembre arrancó la vacunación de jóvenes en Cuajimalpa; en este primer día se reportaron largas filas desde temprano.

Chavos de 18 a 29 años que radican en esta alcaldía recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer. Al igual que en otras jornadas, las largas filas no se hicieron esperar.

Para evitar que las vacunas se agoten y no se alcance a inmunizar a todos los residentes de Cuajimalpa que les toca vacunarse, autoridades señalaron que no se permitirá ingresar a rezagos ni personas que no radiquen en esta demarcación.

Por ello, al ingreso de la sede, ubicada en Expo Santa Fe, los jóvenes tienen que mostrar una identificación oficial que acredite que habitan en Cuajimalpa.

Sin embargo, a las afueras del recinto se reportaron largas filas para ingresar, pero el avance era fluido.

De acuerdo con los asistentes, a pesar de que había gran afluencia de personas, el tiempo promedio para vacunarse es de menos de 1 hora, contando el tiempo de reposo que deben permanecer adentro, en caso de presentar alguna reacción.

Autoridades capitalinas esperan vacunar a 48 mil 693 personas que están en ese rango de edad y que residen en esa alcaldía.

Al igual que en ocasiones anteriores, la vacunación de jóvenes en Cuajimalpa se realiza de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

Esta semana también se aplica la segunda dosis a personas de 30 a 39 años de las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Así como segunda dosis para jóvenes de 18 a 29 de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

Así va la vacunación de jóvenes en Cuajimalpa