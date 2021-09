Cientos de personas denunciaron que la alarma sísmica de la CDMX no se escuchó. Si fue tu caso, te explicamos cómo reportar una bocina que no funciona.

«Por mi casa no se escuchó la alarma sísmica de la CDMX». «En la zona en la que estaba no se activaron todas las bocinas». «El sonido casi no se escuchaba»… estas fueron algunas de las denuncias que compartieron cientos de chilangos, a través de sus redes sociales.

Te recomendamos:¿Por qué no ha ocurrido el gran sismo en la Brecha de Guerrero?

Si en el lugar en el que te encontrabas durante el sismo no sonó la alerta o si tienes identificada alguna que no funcione y quieres reportarla, aquí te contamos las diferentes formas en las que puedes hacerlo:

La primera forma de levantar un reporte es a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, es decir, el C5, para los cuates. Los reportes se pueden hacer a través de su cuenta de Twitter o de Facebook.

La segunda opción para este tipo de problemas es levantar un reporte en Locatel, al teléfono 56581111 o a través de su cuenta de Twitter en @locatel_mx.

En las dos opciones, los datos que te pedirán son: la calle y esquina del lugar en el que se encuentra la bocina y/o el número de cámara (ID), que puedes localizar al ver el poste en el que está la bocina.



También lee:¿Por qué en algunas zonas no se escuchó la alerta sísmica?

¿Y mientras las arreglan?

Nostrosconsultamosal personal del C5 sobre cuánto tiempo, en promedio, pasa para que arreglen una alerta sísmica que no sirve y nos respondieron que no existe un lapso y que tampoco le puedes dar seguimiento al reporte una vez que lo hayas realizado. Esto se debe a un tema de protección de datos personales, según nos dijeron.

En teoría, después de reportar una bocina que no sirve del sistema de alarma sísmica de la CDMA, una patrulla acudirá al lugar señalado para verificar que no suena; después, deberían arreglarla para corregir la falla.

También lee:Superman es la voz de la alerta sísmica

¿Qué hago si ninguna bocina me queda cerca?

Si de plano prefieres no confiar en las alertas de la calle, te recomendamos hacer espacio en la memoria de tu celular –ya sea iOS o Android– y descargar cualquiera de estas aplicaciones.

SkyAlert: es una app de alertas sísmicas básica para la mayoría de los chilangos después del 19S. Su cobertura incluye las principales zonas de riesgo sísmico de México–desde Jalisco hasta Chiapas–, tiene una red de sensores propia y te notifica los sismo con alertas gratuitas. Está disponible en iOS y Android.

También puedes descargar la app 911 CDMX. Forma parte del C5 y está integrada al Sistema de Alerta Sísmica Mexicana. Esta aplicación emite un sonido de alerta en tu celular en cuanto detectaun sismo. Funciona diferente para cada sistema operativo: los teléfonos iOS solo reciben un mensaje y vibran si se encuentra en modo silencio, mientras que los dispositivos con Android suenan aunque el teléfono no tenga activado el sonido.

Otras opción es Alerta Sísmica DF. Está conectada con a Alerta Sísmica para el Valle de México emitida por el CIRES A.C. y la puedes descargar en Android e iOS.

Nota del editor. Esta nota se publicó originalmente en julio de 2018 y fue editada en septiembre de 2021. El proceso para reportar una bocina de la alarma sísmica de la CDMX continúa siendo el mismo.

Te puede interesar:Dime dónde vives y te diré qué tanto se siente un sismo