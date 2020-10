La iniciativa Menstruación Digna, conformada por 30 organizaciones, busca eliminar el IVA en productos menstruales y que sean gratuitos

¿Sabes cuánto gasta una mujer cada mes en toallas, tampones y otros productos de gestión menstrual? Cada año, una mujer ocupa 360 toallas o tampones en promedio. Adquirir esos productos implica un gasto de entre 425 y mil 220 pesos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Tal vez esa cantidad no suena muy grande; sin embargo, para mujeres del decil 1, con un ingreso mensual promedio de 3 mil 610 pesos, la compra de productos menstruales representahata 8% de sus ingresos.

Además, hay otros sectores como las personas en situación de calle que no cuentan con dinero para costear estos bienes de primera necesidad. Por eso, la iniciativa Menstruación Digna, conformada por 30 organizaciones, busca eliminar el IVA en estos productos —propuesta que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados— y que se entreguen de manera gratuita.

“Creemos que tener acceso a productos de gestión menstrual o no tenerlo, te limita en muchos derechos. Por ejemplo, las personas en situación de calle que utilizan productos que no son adecuados. Eso a la larga puede generar infecciones u otras enfermedades más graves”, explica Anahí Rodríguez, integrante de este movimiento.

El argumento de la iniciativa para eliminar el IVA a productos como toallas, tampones y copas menstruales es que se trata de un impuesto inequitativo, ya que las mujeres pagan por algo que es totalmente natural, fisiológico y que no es opcional.

Aunque la propuesta fue desechada en el Congreso el pasado 21 de octubre, las integrantes de Menstruación Digna señalan que este es apenas el primer paso de su lucha.

También lee: Cómo el feminismo salvó a la autora de la Ley Olimpia

“Una de las cosas que nos comentaban es que el impuesto no beneficiaba directamente a las personas de los deciles más bajos; sin embargo, la iniciativa de Menstruación Digna es como un engranaje. Nosotras estamos conscientes de que a lo mejor no beneficia a todos; sin embargo, cuando exista la gratuidad, los productos de gestión menstrual se van a seguir vendiendo y las personas que ocupan esos productos y que tienen el acceso para costearlo, no van a tener que pagar el IVA”, explica Anahí.

Otro de los objetivos de este movimiento es generar datos e información sobre la menstruación en México, pues actualmente ni siquiera se sabe cuál es el producto menstrual que más usan las mujeres.

Te puede interesar: ¿Dónde pedir ayuda si eres víctima de violencia?

Las iniciativas de Menstruación Digna que aún tienen chance

Aunque la eliminación del IVA fue rechazada, aún hay otras opciones para generar políticas públicas para que las mujeres puedan vivir con dignidad su menstruación.

Una de ellas fue presentada en junio, en conjunto con la diputada Martha Tagle, y está en espera de ser dictaminada en el Congreso. La iniciativa propone que se reforme la Ley de Educación para que las estudiantes desde primaria hasta preparatoria reciban productos de gestión menstrual de forma gratuita.

Además, el 27 de octubre pasado se presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa en materia de higiene menstrual que busca una reforma a la Ley de Salud para que se ordene la entrega gratuita de productos como toallas y tampones en los centros de salud de la ciudad.

Checa nuestro especial: No somos invisibles