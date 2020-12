La Ciudad de México está a punto de llegar al punto máximo de hospitalizaciones por covid-19, sin embargo no se contempla realizar un cierre total como se realizó durante los meses de marzo y abril.

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación (ADIP), explicó en entrevista con Denise Maerker que la velocidad en el crecimiento de hospitalizaciones se incrementó al triple en los últimos tres días, alcanzando los 170 hospitalizados en promedio por día.

De seguir con esta ritmo, en dos días se sobrepasaría el umbral de hospitalizaciones máximas registradas en la CDMX y Valle de México, el cual fue de 6,457 el pasado 21 de mayo.

Casi al máximo de hospitalizaciones por covid-19

“En los últimos 10 días hemos estado creciendo a un promedio de 100 personas hospitalizadas más por día, es una velocidad muy alta que no habíamos visto desde inicios de junio, no es la velocidad más alta a la que hemos estado creciendo, el punto máximo fue de 200 en la última semana de abril.

“Este rebrote que estamos teniendo sí nos está poniendo en una situación compleja en la cual, aún con menor velocidad que presentamos en mayo, estamos llegando a un nivel de saturación hospitalaria similar a la que se tuvo en el peor momento de la pandemia”, señaló Clark.

A pesar de este incremento, el gobierno de la CDMX no prevé un cierre total de los comercios, pues se corre el riesgo de enfrentar una crisis económica fuerte, adelantó el funcionario.

“En este momento la ciudad está al borde, no solo en salud sino en términos económicos. Hemos estado limitando ciertas actividades, pero no las hemos cerrado porque necesitamos tener ciertas medidas abiertas para también evitar una crisis económica fuerte que podría competir con una crisis fuerte de salud”, dijo el director de la ADIP.

Colonia de altísimo contagio, los nuevos carteles vs covid-19

En este sentido, dijo, se seguirá apostando a la responsabilidad ciudadana y a otras medidas implementadas como la expansión hospitalaria y el incremento en el número de pruebas.

“La situación actual es grave, es urgente y apremiante, por eso vamos a seguir trabajando y hacer las modificaciones que consideremos pertinentes pero la Ciudad de México no puede y no tiene la capacidad para regresar a un confinamiento como el de marzo abril. No tenemos las condiciones económicas y sociales para hacerlo”, puntualizó.

Detectan a dos perros contagiados con covid-19 en CDMX