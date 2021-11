El pronóstico del clima del 12 de noviembre indica que 11 de las 16 alcaldías de la CDMX serán las más afectadas por bajas temperaturas y heladas.

Ahora sí, la situación se va a poner helada. Haz caso y llévate suéter. Autoridades de Protección Civil activaron las alertas naranja y amarilla debido a que el pronóstico del clima del 12 de noviembre indica que tendremos un amanecer frío.

Las previsiones del clima para la Ciudad de México indican que habrá temperaturas de entre 1 y 3 grados, así como heladas en las primeras horas del viernes.

De acuerdo con el reporte, las alcaldías más afectadas serán Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 4:00 y las 8:00 horas de este viernes 12 de noviembre.

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas en las horas cercanas al amanecer del 12/11/2021 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AlcCuajimalpa, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/CC4xfbyamS — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 11, 2021

Además, Protección Civil activó la alerta amarilla para otras seis alcaldías.

El pronóstico del clima del 12 de noviembre prevé temperaturas de entre 4 y 6 grados en Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

Será entre las 4:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana de este viernes cuando se sienta más frío en esas demarcaciones.

Además de dar a conocer el pronóstico del clima del 12 de noviembre, Protección Civil llamó a la población a usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

También se recomienda utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, así como consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Las autoridades insistieron en el llamado a la población para continuar con el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial.

Otras de las recomendaciones que acompañan al pronóstico del clima del 12 de noviembre son acudir el centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar, en especial si se trata de síntomas respiratorios.

También se pide mantener las habitaciones ventiladas adecuadamente en caso de usar calentadores y/o chimeneas.

Ante cualquier emergencia, la población puede llamar a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de Protección Civil.

La buena noticia es que alumnos de educación básica de la CDMX no tendrán que despertar temprano, ya que no tendrán clases este viernes 12 de noviembre, por lo que no sufrirán el frío matutino. La mala es que ya se acerca la entrega de boletas, aquí te contamos las fechas.

Ahora que conoces el pronóstico del clima del 12 de noviembre, te invitamos a ver cómo nos va a tratar la temporada de frentes fríos con este video.