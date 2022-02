No falta quien se pone la vacuna y no siente nada y otros acaban en cama con fiebre y dolores, pero ¿a qué se debe esto? Te contamos.

A Roberto la vacuna de refuerzo contra la covid-19 lo tiró. Fiebre, dolor de cuerpo, estaba tan débil que no podía ni prepararse un café. En cambio a Claudia a penas le dio un poco de somnolencia un día después de la aplicación.

¿Por qué a algunos les pega más la vacuna que a otros?

La respuesta es nuestra genética. De ella depende cómo va a reaccionar tu cuerpo ante un agente externo, como es la vacuna, explica a Chilango, el doctor Fernando Ramos Reyes de la UNAM.

“Estamos respondiendo en contra de un agente externo, no es algo con lo que nosotros nacemos (…) entonces es muy variable, la respuesta de los individuos a la sustancia”, dice el académico del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina.

También la edad es un factor. Cuando los adultos mayores de 60 años se vacunaron andaban como si nada, un dolorcito, nada de cuidado.

Pero cuando la vacunación pegó con todo a los treitañeros, hasta el más valiente sufrió la reacción: fiebre, dolor de cabeza, cuerpo, cansancio.

“Por cuestiones fisiológicas la forma de responder (de nuestro cuerpo) va cambiando a lo largo del tiempo. Algunas infecciones no son tan severas en un niño que en un adulto.

“Hay algunos agentes infecciosos que son más severos en los niños y no en los adultos – o viceversa- esto depende de la maduración de nuestro sistema inmunológico”, agrega el académico.

¿El refuerzo pega más que las primeras dosis?

Esta semana comienza la vacunación de refuerzo para los treintañeros con las vacunas AstraZeneca y Sputnik V. Esta será la tercera dosis contra la covid que recibirán.

El doctor Ramos explica que entre más dosis reciba el cuerpo la respuesta inmunitaria puede ser más fuerte. Además de que se mezclan las vacunas.

“Si se tratara de la misma (vacuna) probablemente se pudiera predecir algo, como se están cambiando es difícil predecirlo. En términos generales, si se tuvo alguna reacción en la primera dosis es probable que se tenga reacción en la segunda o en el refuerzo, no necesariamente más fuerte”, agrega.

Así que si en tus vacunas anteriores hubo reacción, es muy probable que vuelvas a tenerla con una nueva dosis.

Si no tienes reacción, no es porque la vacuna no sirva, sino que tu cuerpo reacciona de esa manera a la dosis.

¿Y si me dio covid, será peor?

Dependerá, dice el especialista, de la forma en que reaccionó tu cuerpo al covid. Pudiste ser asintomático o tener muy pocas molestias, o sentir que ahí quedabas.

“Si tuvo una reacción fuerte ante la infección, seguramente también va a tener una respuesta fuerte ante la vacuna”, añade el doctor Ramos.

Qué debes sentir y qué no tras vacunarte

Hay reacciones que son normales después de aplicarse la vacuna: enrojecimiento o inflamación en el lugar de la inyección. Fiebre, dolor de cabeza, cansancio.

Estos deberían durar entre 2 y 3 días. Puede tomar analgésicos como paracetamol para aliviar las molestias.

Pero hay otros que no son habituales y por los que debes acudir al médico: problemas de movilidad, hormigueo, parálisis.

Los beneficios de ir ALV (a la vacuna) son mayores que sus reacciones.

“Ninguna vacuna es 100% eficiente ni 100% segura, pero los efectos secundarios son menores a los riesgos cuando no se vacunan”, concluye el doctor Ramos.