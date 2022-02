El covid-19 y sus secuelas no dejan de sorprendernos. Sabíamos que tras la infección podemos tener niebla mental que provoca que se nos olviden cosas o tengamos en la punta de la lengua una palabra que no podemos recordar.

Pero ahora científicos del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, descubrieron que los cerebros de pacientes que desarrollaron un cuadro de covid grave, y murieron, tenían los mismos cambios moleculares que quienes padecen Alzheimer.

El estudio, publicado el 3 de febrero en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association señala que esto podría explicar los problemas de memoria que padecen los pacientes con covid largo.

estudio es pequeño, con datos de solo 10 pacientes, y debe ser replicado por otros.

De acuerdo con el informe, existen moléculas llamadas receptores de rianodina, que se ven afectadas por el covid.

Estos receptores de rianodina están relacionados con enfermedades cardíacas y pulmonares, pero también con la respuesta del cerebro al estrés y el Alzheimer, señala la investigación.

Los receptores de rianodina defectuosos se relacionan con un aumento de la proteína tau fosforilada, una característica de los pacientes con Alzheimer.

Los investigadores de Columbia encontraron altos niveles de tau fosforilada en los cerebros de los pacientes con covid, además de receptores de rianodina defectuosos.

Este desequilibrio, según los investigadores, podría ser el causante de esa “niebla mental” en quienes tuvieron covid.

Los científicos señalan que deben realizar más investigaciones sobre los efectos de estos cambios en el cerebro.

