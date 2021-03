La Luna llena de marzo podrá observarse este domingo más brillante y enorme, conocida también como superluna o Luna de gusanos

¿Listos para la superluna o Luna llena de marzo? Hoy podremos observar a nuestro satélite natural más brillante y cercano para despedir el tercer mes del 2021.

Para ver esta Luna llena de marzo, no necesitas telescopio, su visibilidad estará al 100%, por lo cual podrás disfrutarla en su máximo esplendor.

Todo indica que Tláloc no hará de las suyas porque estos meses apuntan a ser muy calurosos y con 20% menos lluvias que lo normal.

A la tercera Luna llena del año se le conoce también como superluna de gusanos, esto porque tribus al sur de Estados Unidos observaban en esta época que la tierra comenzaba a ablandarse y, gusanos de todos tipos brotaban de ella.

Pero este no es el único nombre que recibe la luna llena de marzo; dependiendo de las regiones en que vivían las antiguas tribus norteamericanas cambiaba el cómo se referían a ella.

Es por ello, que se le conoce también como luna de cuervo, luna de savia, luna de azúcar y luna de cuervo, según datos proporcionados por la NASA.

¿Por qué se le dice superluna a la Luna llena de marzo?

El término “superluna” fue empleado por el astrólogo Richard Nolle en 1979, e implica que la Luna llena de marzo está dentro del 90% del perigeo, es decir, que está en su aproximación más cercana a la Tierra.

En un año, podemos verla así de “enorme” y brillante, de 2 a 4 veces. Y hoy 28 de marzo, es una de estas oportunidades.

Así que prepara los ojos y voltea al cielo. Recuerda que podrás apreciarla mejor si estás en un sitio que no tenga tanta iluminación artificial y por supuesto, con un telescopio para mirarla con más detalle; si no tienes uno, no importa, porque la luna llena de marzo estará muy luminosa y grande.