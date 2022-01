Los fraudes de cajeros automáticos no son nuevas, pero sí frecuentes. Pon mucha atención antes de hacer retiros y evítalos.

¿Te ha pasado que el cajero no te da el dinero? Seguro has reportado esta situación al banco, pero no siempre es una falla. Además de los robos, existen trampas para robarte tu quincena.

Aunque no es una modalidad nueva de robo, sí es común. Tan solo esta semana la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó de dos trampas encontradas en cajeros de la ciudad en las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez.

Una vez que los policías notaron esta trampa metálica en la canaleta de metal color negro se encontró dinero atorado.

Beningno Vera, elemento de la PBI explicó que los ladrones colocan una regla metálica de aproximadamente 25 centímetros en la ranura por donde se entrega el dinero.

La regleta tapa el dinero y evita que caiga, pero no afecta la operación del cajero, por lo que puede “fallarle” a más de una persona.

“Después ellos (los ladrones) recuperan el dinero que se quedó atorado ellos traen un desarmador y con ese desarmador le hacen palanca para poder retirar la regleta”, explica el oficial Vera.

Así que si un usuario retira 6 mil pesos – el máximo por operación que permite un cajero – todos esos billetes pueden quedar atorados y ser el botín de los delincuentes.

El oficial explicó que estas trampas fueron una constante durante la época decembrina, pues es cuando la gente retira más dinero de los cajeros automáticos.

Tips para evitar los fraudes y las trampas

Ya sea por un robo o una trampa, 8 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros al sacar dinero en un cajero, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Para que no te pase, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la CDMX nos dieron recomendaciones para no caer en estas trampas y cuidarnos cuando retiramos lana del cajero.

-Revisar el cajero antes de iniciar la operación. Si a primera vista notan algún objeto extraño puede que esté alterado.

-Sobre todo revisar la parte donde entrega el dinero, ésta debe estar completamente lisa, sin objetos que sobresalgan.

-Si el cajero no te da el efectivo se debe reportar al 911 para que la unidad de la policía más cercana revise el cajero. Si hay una trampa te ayudarán a retirarla y recuperar tu dinero. También puedes reportarlo al banco.

En ningún momento debes salir y dejar el cajero pues a los delincuentes les toma un par de minutos quitar la trampa y llevarse el dinero.

-No confiar si en el cajero hay letreros o comunicados que solicitan información confidencial.

-No aceptar ayuda de otros.

-Si el cajero tiene algún fallo es mejor cancelar la operación antes de hacer el retiro y reportarlo inmediatamente.

-Llegar al cajero con la tarjeta de la mano para reducir tiempo e ir directo a la operación que deseas hacer.

El oficial Vera pide a los ciudadanos estar más en contacto con la policía y tener la confianza de que podrán ayudarlos ante una situación como esta.

Cuándo no ir al cajero

¿Te gusta ir al cajero por la tarde noche luego de terminar tu día? Si es así, estás arriesgando tu quincena.

Hay días y horas en los que no debemos ir a los cajeros automáticos, señaló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo de Ciudadano de Seguridad Pública de la CDMX.

De acuerdo con los reportes de robos, los peores momentos para ir al cajero son las tardes, noches y madrugadas de jueves a sábado.

Y como no solo hay fraudes en los cajeros, te dejamos este video para que conozcas cómo operan los montachoques.