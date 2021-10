¡Oh, no, oh, no, oh, no, no, no! Si viviste momentos de terror cuando te salió un error al descargar el certificado de vacunación, esto es lo que debes saber.

Debido a que personas en el Estado de México reportaron que el sitio presentó fallas al momento de descargar el documento, autoridades explicaron la cuál es la razón.

“Favor de esperar unos minutos y volver a intentar”, es el mensaje que aparece cuando los usuarios colocan sus datos para descargar el certificado de vacunación.

Error al descargar el certificado

Pero, tranquis, autoridades de la Secretaría de Salud de la entidad explicaron que esto se debe a un tema de captura de los formatos de vacunación.

“Cada servidor de la nación se lleva aproximadamente 200 boletas diarias para captura, ahorita tenemos 500 servidores registrando, pero la verdad es que la operación de la vacuna, que es la más importante, nos sobrepasa a la captura”, señaló Juan Carlos González, delegado federal en el Edomex.

Sin embargo, garantizó que los certificados de vacunación estarán disponibles para descarga.

En el caso de personas en las que solo aparece una dosis registrada en el certificado, el funcionario señaló que se debe al mismo problema de captura.

También reiteró que los empleadores no pueden exigir el certificado de vacunación al momento de realizar una contratación.

Hasta ahora, este documento es obligatorio para realizar viajes al extranjero a algunos países, como es el caso de Estados Unidos.

También es necesario para poder acudir a algunos eventos masivos que se realizarán en las próximas semanas, como la Fórmula 1, el Festival Corona Capital, entre otros.