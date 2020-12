¿Cuándo podremos olvidarnos de las reglas de la nueva normalidad? ¿Con la vacuna se acaba la pandemia? ¿Ya no usaremos cubrebocas? Te resolvemos estas dudas sobre la vacuna contra covid-19.

La Secretaría de Salud prevé iniciar con la vacunación a partir de la tercera semana de diciembre, comenzando por el personal de salud que lucha en la primera línea contra el covid, sin embargo, aún deberemos seguir un laaargo camino para llegar a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia.

De acuerdo con el cronograma, la vacunación se completaría hasta marzo de 2022, sin embargo, esto dependerá de la disponibilidad de las vacunas en todo el mundo.

Eso quiere decir que aún falta un laaargo rato para olvidarnos de las medidas como la sana distancia y el uso de cubrebocas, pues solo podremos prescindir de estas hasta alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, explica Josúe Bautista, presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia (AMF).

Además, señala el especialista, las vacunas, como la de Pfizer, únicamente protege a las personas de los cuadros graves de coronavirus, pero si enferma puede seguir siendo contagioso.

“En las primeras fases de la vacunación, la protección es hacia mi persona. Lo que buscamos con esta vacuna es no enfermarnos y que si nos llegamos a enfermar, no crucemos los desenlaces graves. Ahora, si nos llegamos a enfermar, seguimos siendo capaces de transmitir el virus y aunque yo no me enferme en esta manera grave que ya conocemos, sí tengo la capacidad de transmitir este virus a otras personas”, explica Josué.

¿Cuándo podremos volver a la normalidad de antes de la pandemia? Al respecto, el presidente de la AMF señala que hasta que no alcancemos la vacunación universal, no podríamos estar en condiciones de hacer una revaluación de qué medidas debemos mantener y de qué medidas podremos dejar de aplicar.

“Necesitamos llegar a una inmunización significativa que una vez que una buena parte estamos inmunizados contra este virus, nos protegemos los unos a los otros”, señala.

Otro aspecto que debemos considerar es que el primer lote que recibiremos de la vacuna es de apenas 250 mil unidades, las cuales serán distribuidas entre el personal de salud de la CDMX y Coahuila, por lo que la protección que alcanzaremos es muy limitada.

Bautista explica que la inmunidad de rebaño la iremos creando no solo conforme avancen las vacunaciones, sino también a lo largo de los años, pero aún necesitamos tener más información de por cuánto tiempo nos protegerán las vacunas y si es necesario aplicar vacunaciones anuales, como ocurre con la influenza.

También lee: ¿Te puede dar influenza después de ponerte la vacuna?