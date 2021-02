Los chilangos podrán acceder a este descuento del 50% en el cobro del agua. Acá te decimos todo lo que necesitas para solicitarlo.

Para echarle la mano a los chilangos que más lo necesitan, el gobierno de la CDMX informó que hará un descuento en el cobro del agua.

A través de la Gaceta Oficial de la CDMX se dio a conocer que este descuento del 50% forma parte de los apoyos que se han generado para atender la emergencia por covid-19.

Las personas que podrán acceder a este descuento en el cobro del agua son aquellas que no cuenten con un ingreso fijo o sean de escasos recursos.

Asimismo, las personas jubiladas, pensionadas por cesantía en edad avanzada, vejez y con incapacidad por riesgos de trabajo, también podrán solicitar este apoyo.

El descuento en el cobro del agua también será válido para viudas y huérfanos pensionados y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos.

Además, las mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras, también podrán acceder a este programa, pero ojo, porque en estos casos deberán comprobar que tienen dependientes económicos.

Podrás hacer la solicitud hasta el 31 de diciembre de este año.

¿Cómo obtengo el descuento en el cobro de agua?

Si en 2020 solicitaste el apoyo y ya tenías el descuento, no te preocupes, no es necesario renovar, ya que aún es válido durante 2021 (siempre y cuando las condiciones por las que te otorgaron ese beneficio no hayan cambiado).

Ahora que si es la primera vez que solicitas el descuento en el cobro del agua, tienes dos formas de hacer la petición: vía remota o presencial.

Vía remota

Dependiendo tu caso, deberás enviar en formato PDF los siguientes documentos vía correo electrónico:

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional)

CURP

Comprobante de domicilio

Número de cuenta predial

Credencial de INAPAM

Credencial de pensionado o jubilado

Acta de divorcio

Constancia que compruebe una separación, ya sea emitida por un juez de lo familiar o por otra institución

Constancia que avale ser jefa de hogar

En los casos donde también se tiene que acreditar que hay dependientes económicos, es necesario integrar estos documentos:

Acta de nacimiento de los menores de edad o hasta 25 años si se encuentra estudiando

Constancia o credencial oficial en la que se certifique la discapacidad del dependiente

Cuando tengas listos estos documentos, deberás enviarlos a este correo: [email protected]

Presencial

Para solicitar el descuento en el cobro de agua de manera personal, deberás tener a la mano tu boleta de agua y agendar una cita en la siguiente página.

El día que acudas a realizar el trámite deberás llevar los documentos antes mencionados y una copia de los mismos.

En ambos casos debes dejar un número telefónico y un correo electrónico para que puedan localizarte.

¿Necesitas más info? Puedes marcar al 800 014 24 82 o 5728 0016 Ext. 0301 de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

