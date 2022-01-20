Estas son las 165 colonias que pagarán 35% más de agua (si se exceden)
Por: Redacción ka
¡Ciérrale a la llave! El Sacmex dio a conocer el listado de colonias que pagarán más de agua, en caso de superar un consumo de 60 mil litros.
En un aviso publicado en la Gaceta Oficial, establece que los usuarios con Uso Doméstico, ubicados en las colonias determinadas por el Sacmex, que durante el primero, segundo y tercer bimestre del año registren un consumo superior a los 60 mil litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda.
Te puede interesar: ¿Te ofrecen un préstamo en estas apps? Ojo, puede ser fraude
Dicha tarifa para las colonias que pagarán más de agua corresponde a lo estipulado en el artículo172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se lee en el aviso.
Con esta medida se busca promover entre la ciudadanía el cuidado y el uso responsable del agua, a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado en la ciudad.
La alcaldía con el mayor número de colonias en el listado es Coyoacán, con 39; seguida de Tlalpan, con 29; Álvaro Obregón, con 28; posteriormente le sigue Miguel Hidalgo, con 27; Benito Juárez, con 24; Cuajimalpa, con 8; Magdalena Contreras, con 6 y Cuauhtémoc, con 5.
Si tu colonia está en el listado, es mejor que le vayas bajando a tu consumo, pues dicha medida comenzará a aplicarse desde el primer bimestre de 2022.
También lee: Placas, tenencia y actas: los costos de los trámites en 2022
Colonias que pagarán más de agua
1 ALVARO OBREGÓN ATLAMAYA
2 ALVARO OBREGÓN BARRIO LA OTRA BANDA
3 ALVARO OBREGÓN CAMPESTRE
4 ALVARO OBREGÓN CHIMALISTAC
5 ALVARO OBREGÓN EX-HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC
6 ALVARO OBREGÓN FLOR DE MARIA
7 ALVARO OBREGÓN FLORIDA
8 ALVARO OBREGÓN GUADALUPE INN
9 ALVARO OBREGÓN JARDINES DEL PEDREGAL
10 ALVARO OBREGÓN LAS AGUILAS
11 ALVARO OBREGÓN LOMAS AXOMIATLA
12 ALVARO OBREGÓN LOMAS DE GUADALUPE
13 ALVARO OBREGÓN LOMAS DE SAN ANGEL INN
14 ALVARO OBREGÓN LOMAS DE SANTA FE
15 ALVARO OBREGÓN LOS ALPES
16 ALVARO OBREGÓN PASEO DE LAS LOMAS
17 ALVARO OBREGÓN PUEBLO AXOTLA
18 ALVARO OBREGÓN PUEBLO TLACOPAC
19 ALVARO OBREGÓN RANCHO SAN FRANCISCO DEL PUEBLO SAN
BARTOLO AMEYALCO
20 ALVARO OBREGÓN SAN ÁNGEL
21 ALVARO OBREGÓN SAN ÁNGEL INN
22 ALVARO OBREGÓN SAN GABRIEL
23 ALVARO OBREGÓN SANTA FE
24 ALVARO OBREGÓN SANTA FE CENTRO CIUDAD
25 ALVARO OBREGÓN SANTA FE LA LOMA
26 ALVARO OBREGÓN SANTA FE PEÑA BLANCA
27 ALVARO OBREGÓN VILLA VERDUN
28 BENITO JUAREZ ACACIAS
29 BENITO JUAREZ ACTIPAN
30 BENITO JUAREZ AMPLIACION NAPOLES
31 BENITO JUAREZ ATENOR SALAS
32 BENITO JUAREZ CIUDAD DE LOS DEPORTES
33 BENITO JUAREZ CREDITO CONSTRUCTOR
34 BENITO JUAREZ DEL VALLE CENTRO
35 BENITO JUAREZ DEL VALLE NORTE
36 BENITO JUAREZ DEL VALLE SUR
37 BENITO JUAREZ EXTREMADURA INSURGENTES
38 BENITO JUAREZ GENERAL PEDRO MA. ANAYA
39 BENITO JUAREZ INSURGENTES MIXCOAC
40 BENITO JUAREZ INSURGENTES SAN BORJA
41 BENITO JUAREZ LETRÁN VALLE
42 BENITO JUAREZ MERCED GÓMEZ
43 BENITO JUAREZ MIXCOAC
44 BENITO JUAREZ NÁPOLES
45 BENITO JUAREZ NARVARTE ORIENTE
46 BENITO JUAREZ NARVARTE PONIENTE
47 BENITO JUAREZ NOCHE BUENA
48 BENITO JUAREZ PERIODISTA
49 BENITO JUAREZ SAN JOSÉ INSURGENTES
50 BENITO JUAREZ SANTA MARÍA NONOALCO
51 BENITO JUAREZ TLACOQUEMÉCATL
52 BENITO JUAREZ VERTIZ NARVARTE
53 COYOACAN ATLÁNTIDA
54 COYOACAN BARRIO DEL NIÑO JESÚS
55 COYOACAN BARRIO LA CONCEPCIÓN
56 COYOACAN BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD
57 COYOACAN SAN LUCAS
58 COYOACAN SANTA CATARINA
59 COYOACAN CAFETALES
60 COYOACAN CAMPESTRE CHURUBUSCO
61 COYOACAN CAMPESTRE COYOACAN
62 COYOACAN CHURUBUSCO COUNTRY CLUB
63 COYOACAN CIUDAD JARDÍN
64 COYOACAN COPILCO UNIVERSIDAD
65 COYOACAN DEL CARMEN
66 COYOACAN EL CENTINELA
67 COYOACAN EL PARQUE DE COYOACÁN
68 COYOACAN ESPARTACO
69 COYOACAN HERMOSILLO
70 COYOACAN INSURGENTES CUICUILCO
71 COYOACAN JARDINES DE COYOACÁN
72 COYOACAN JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL
73 COYOACAN JOYAS DEL PEDREGAL
74 COYOACAN LAS CAMPANAS
75 COYOACAN LOS CEDROS
76 COYOACAN LOS CIPRESES
77 COYOACAN LOS GIRASOLES
78 COYOACAN LOS OLIVOS
79 COYOACAN LOS SAUCES
80 COYOACAN OLÍMPICA
81 COYOACAN PARQUE SAN ANDRÉS
82 COYOACAN PASEOS DE TAXQUEÑA
83 COYOACAN PRADO CHURUBUSCO
84 COYOACAN PRADOS DE COYOACÁN
85 COYOACAN PRESIDENTES EJIDALES 1A. SECCIÓN
86 COYOACAN ROMERO DE TERREROS
87 COYOACAN SAN DIEGO CHURUBUSCO
88 COYOACAN SANTA CECILIA
89 COYOACAN VILLA COYOACÁN
90 COYOACAN VILLA QUIETUD
91 COYOACAN XOTEPINGO
92 CUAJIMALPA DE MORELOS BOSQUES DE LAS LOMAS
93 CUAJIMALPA DE MORELOS CAMPESTRE PALO ALTO
94 CUAJIMALPA DE MORELOS COOPERATIVA PALO ALTO
95 CUAJIMALPA DE MORELOS EL MOLINITO
96 CUAJIMALPA DE MORELOS EL MOLINO
97 CUAJIMALPA DE MORELOS GRANJAS PALO ALTO
98 CUAJIMALPA DE MORELOS LOMAS DE VISTA HERMOSA
99 CUAJIMALPA DE MORELOS SANTA FE CUAJIMALPA
100 CUAUHTEMOC CONDESA
101 CUAUHTEMOC CUAUHTÉMOC
102 CUAUHTEMOC HIPÓDROMO
103 CUAUHTEMOC HIPÓDROMO CONDESA
104 CUAUHTEMOC JUÁREZ
105 LA MAGDALENA CONTRERAS HÉROES DE PADIERNA
106 LA MAGDALENA CONTRERAS PUENTE SIERRA (SAN JERÓNIMO LÍDICE)
107 LA MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO ACULCO
108 LA MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO LÍDICE
109 LA MAGDALENA CONTRERAS SANTA TERESA
110 MIGUEL HIDALGO ANZURES
111 MIGUEL HIDALGO BOSQUE DE LAS LOMAS
112 MIGUEL HIDALGO ESCANDÓN II SECCIÓN
113 MIGUEL HIDALGO IRRIGACIÓN
114 MIGUEL HIDALGO LOMAS ALTAS
115 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE BEZARES
116 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN
117 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC II SECCIÓN
118 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN
119 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN
120 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN
121 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VI SECCIÓN
122 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VII SECCIÓN
123 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCIÓN
124 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE REFORMA
125 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE SOTELO
126 MIGUEL HIDALGO MOLINO DEL REY
127 MIGUEL HIDALGO PERIODISTA
128 MIGUEL HIDALGO POLANCO I SECCIÓN
129 MIGUEL HIDALGO POLANCO II SECCIÓN
130 MIGUEL HIDALGO POLANCO III SECCIÓN
131 MIGUEL HIDALGO POLANCO IV SECCIÓN
132 MIGUEL HIDALGO POLANCO V SECCIÓN
133 MIGUEL HIDALGO REAL DE LAS LOMAS
134 MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN
135 MIGUEL HIDALGO UN HOGAR PARA NOSOTROS
136 MIGUEL HIDALGO VERÓNICA ANZURES
137 TLALPAN BELISARIO DOMÍNGUEZ
138 TLALPAN COLINAS DEL AJUSCO
139 TLALPAN FLORESTA COYOACÁN
140 TLALPAN FUENTES DEL PEDREGAL
141 TLALPAN HACIENDA SAN JUAN
142 TLALPAN JARDINES DEL AJUSCO
143 TLALPAN JARDINES EN LA MONTAÑA
144 TLALPAN MAGISTERIAL
145 TLALPAN MAGISTERIAL COAPA
146 TLALPAN PARQUE DEL PEDREGAL
147 TLALPAN PRADO COAPA 1A. SECCIÓN
148 TLALPAN PRADO COAPA 2A. SECCIÓN
149 TLALPAN PRADO COAPA 3A. SECCIÓN
150 TLALPAN RANCHO LOS COLORINES
151 TLALPAN RESIDENCIAL ACOXPA
152 TLALPAN RESIDENCIAL CHIMALLI
153 TLALPAN RESIDENCIAL VILLA COAPA
154 TLALPAN RINCONADA COAPA 1A SECCIÓN
155 TLALPAN RINCONADA COAPA 2A SECCIÓN
156 TLALPAN RINCONADA LAS HADAS
157 TLALPAN TLALPAN
158 TLALPAN TLALPUENTE
159 TLALPAN TORIELLO GUERRA
160 TLALPAN VERGEL COAPA
161 TLALPAN VERGEL DE COYOACÁN
162 TLALPAN VERGEL DEL SUR
163 TLALPAN VILLA COAPA
164 TLALPAN VILLA OLÍMPICA
165 TLALPAN ZACAYUCAN PEÑA POBRE
Ahora que ya sabes cuáles son las colonias que pagarán más de agua si se exceden en el consumo, échale ojo al mapa del Metro en realidad aumentada.