What If...? La nueva serie animada de Marvel presenta universos en los que todo pasó de una manera muy distinta a la que conocímos

Por: Editorial M&E

El Universo Cinematográfico de Marvel se convirtió en una parada obligada de la cultura luego del tremendo golpe que representó Infinity War. Los que no habían visto ni una película de superhéroes o de Marvel tuvieron un año para ponerse al corriente y con Endgame el mundo ya estaba enganchado al famoso UCM. Pues ahora, Kevin Feige y Disney + harán que millones de adultos, no sólo sigan esperando películas de superhéroes, vean una caricatura las madrugadas de los miércoles con What If…?

Marvel y Disney + lanzaron la madrugada del, miércoles 11 de agosto, el primer episodio de What If…? una serie que está ubicada en un universo alterno, pero dentro del Universo de los héroes a los que ya nos hemos acostumbrado. A lo largo de nueve capítulos conoceremos que pasaría si los personajes más populares hubieran vivido las situaciones de las películas pero con variantes completamente diferentes a las que conocemos.

En esta serie conoceremos, por ejemplo, qué hubiera pasado si el suero del súper soldado se lo hubieran inyectado a la agente Peggy Carter, en lugar de a Steve Rogers, nuestro Capitán América y todos estos eventos son resultado de los eventos que sucedieron en la primera temporada de la serie, también de Disney +, Loki.

Si no has visto la serie y no quieres spoilers, regresa a esta nota cuando lo hayas hecho.

En el último episodio de Loki supimos que una variante del hermano de Thor eliminó a “El que permanece” y liberó el multiverso de Marvel, que antes tenía una versión del mundo y que conocimos durante las pasadas 3 fases de contenidos. Una de las consecuencias fue la creación de infinitas variantes que se liberaron tras destruir la TVA.

La crítica ya la calificó y le fue bien

El primer episodio de esta primera temporada explora lo que hubiera pasado si en lugar de Capitán América hubiera sido una Capitana Carter, sin embargo, cada uno nos llevará por un universo diferente a través de 30 minutos de animación de primer nivel. Los especialistas ya pudieron ver los primeros tres capítulos de la serie y le dieron una calificación en la plataforma de Rotten Tomatoes del 84% de frescura, que se queda corto comparado con el 96% que consiguió la antes citada, Loki.

Si bien los críticos sólo han podido ver el inicio de esta serie, un 86% es una calificación decente tomando en cuenta que es una serie que obligará a millones de adultos que habían olvidado las caricaturas a recordar la vieja época. Para esta serie, Marvel creó su propio estudio de animación por lo que su recepción podría tener consecuencias en futuras series.

¿Será que en este multiverso podremos conocer un mundo donde el Capitán y Peggy Carter vivan felices?